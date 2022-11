JAKARTA - Studio 20th Century resmi merilis trailer film Avatar 2: The Way of Water. Trailer film tersebut dirilis pada Rabu 2 November 2022.

Trailer Avatar 2 ini mengungkap lebih banyak cerita bawah air dari laut Pandora. Video berdurasi 2 menit 28 detik itu, mata penonton dimanjakan dengan birunya air laut dan pemandangan memukau di Pandora. Demikian seperti dilansir Screenrant.

Penonton juga dibikin salah fokus dengan hebatnya teknologi CGI yang digunakan sang sutradara, James Cameron. Ada pula penampakan hewan-hewan planet Pandora yang unik dan menarik.

Tak hanya itu, trailer Avatar 2 juga memberikan beberapa emosi kuat saat adegan antara Jake Sully dan Neytiri di negeri Pandora itu. Apalagi, momen keduanya saat saling menjaga saat menghadapi masalah di negeri mereka.

Sementara itu, 20th Century mengungkapkan film Avatar 2 akan memfokuskan cerita kisah keluarga Sully yakni Jake, Neytiri dan anak-anak mereka.

โ€œAvatar 2 mulai menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka), masalah yang mengikuti mereka, upaya yang mereka lakukan untuk menjaga satu sama lain tetap aman, pertempuran yang mereka lawan. untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami,โ€ ungkap pihak 20th Century Studios.

Avatar 2: The Way of Water merupakan sekuel dari film pertamanya, yang rilis pada tahun 2009. Film tersebut sukses menjadi film paling laris dan memborong sejumlah penghargaan salah satunya di Academy Awards.

Sementara itu, sekuel Avatar 2 dibuat setelah 13 tahun film pertamanya dirilis. James Cameron, sang sutradara dikabarkan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat teknologi yang lebih memadai dalam pembuatan film ini. Rilisnya Avatar 2: The Way of Water juga mengundang reaksi para netizen khususnya para penikmat film. Banyak dari mereka kagum dengan pesona sekuel film garapan James Cameron itu.