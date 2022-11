DERETAN artis Korea sukses keluar dari kemiskinan dan utang yang melilit keluarga mereka. Meski harus melewati jalan berliku, mereka akhirnya mendapatkan kesuksesan dan membawa keluarga mereka keluar dari kemiskinan.

Berikut deretan artis Korea yang sukses keluar dari kemiskinan dan menjadi bintang.Ā

1.Park Shin Hye

Aktris Park Shin Hye lahir dari keluarga miskin. Namun orangtuanya sangat mendukung karier keartisannya hingga rela meninggalkan Gwangju untuk pindah ke Seoul. Di Ibu Kota, kedua orangtuanya kerja serabutan.Ā

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: Park Shin Hye/Allure)

Sang ayah menjadi sopir taksi dan ibunya ikut berjualan asuransi. Beruntung, ibu satu anak iniĀ mendapatkan peran pertamanya dalam dramaĀ populer Stairway to Heaven yang tayang di SBS, pada 2003.Ā

Dari aktris cilik, istri Choi Tae Joon ini menuai popularitas setelah membintangi sederet film dan drama, termasuk Miracle in Cell No 7, Youā€™re Beautiful, The Heirs, Pinocchio, hingga Doctors.Ā

2.Park Bo Gum

Bintang Love in the Moonlight ini kehilangan sosok ibu di usianya yang masih sangat muda. Kondisi itu membuat sang ayah harus bekerja sekaligus merawat sendiri ketiga buah hatinya.Ā

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: Park Bo Gum/Harper's Bazaar)

Saat usia 20 tahun, ayah Park Bo Gum bangkrut yang membuat dia harus melupakan impiannya menjadi musisi. Tak patah semangat, dia kemudian debut sebagai aktor lewat film thriller Blind, pada 2011.Ā

Namanya dikenal luas setelah berperan sebagai atlet baduk Korea, Choi Taek, dalam drama populer Reply 1988, pada 2015. Peran itu bahkan membuatnya mendapat julukan Nationā€™s Little Brother.

3.Han So Hee

Sebelum sukses seperti sekarang, aktris cantik Han So Hee juga harus melewati masa sulit lantaran keluarganya terlilit utang. Untuk mengubah nasib, dia pindah ke Seoul hanya dengan uang sebesar KRW300.000 (Rp3,5 juta) di kantongnya.

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: Han So Hee/Instagram/@xeesoxee)

Untuk menyambung hidup, dia kemudian bekerja di bar, setiap hari selama setahun. Jalannya di dunia hiburan mulai terbuka ketika dia terpilih menjadi model video klipĀ Tell Me What To DoĀ yang dirilis SHINee, pada 2016.Ā

Namanya melambung dan dikenal luas ketika dia berperan sebagai Yeon Da Kyung si pelakor dalam drama populerĀ The World of the Married. Dia kemudian bermain dalam sederet drama populer, sepertiĀ NeverthelessĀ hinggaĀ My Name.Ā

4.V BTS

Kim Tae Hyung alias V ā€˜BTSā€™ tumbuh di keluarga petani di Daegu. Lantaran kedua orangtuanya sibuk bekerja di ladang, V sehari-hari diasuh oleh sang nenek dan hal itu berlangsung selama 14 tahun.Ā

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: V BTS/Big Hit Music)

ā€œNenek sudah seperti orangtuaku sendiri. Tempat curhat dan seseorang yang bisa kuajak diskusi. Sejak kecil, aku selalu berpikir akan menjadi petani seperti orangtuaku. Saat itu tak ada teman yang bisa membuka pikiranku tentang masa depan,ā€ tuturnya.Ā

Kecintaannya pada musik, membawa V mulai belajar memainkan saxofon. Dia kemudian mengikuti audisi menjadi idol K-Pop di usia 9 tahun dan baru debut pada 2012. BTS kemudian menjadi salah satu boy group K-Pop paling berpengaruh di dunia.

5.IU

IU dan adiknya terpaksa tinggal bersama sang nenek untuk menghindari para debt collector yang selalu mendatangi rumah mereka akibat orangtuanya terlilit utang. Kehidupan bersama sang nenek pun terbilang sederhana.

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: IU/VOGUE)

Berniat memperbaiki perekonomian keluarga, IU mulai mengikuti berbagai audisi namun sayangnya gagal. Saat diterima salah satu agensi, dia malah tertipu yang membuatnya harus berutang dan dikejar-kejarĀ debt collector.Ā

Pada 2008, dia debut sebagai penyanyi di bawah LOEN Entertainment. Kariernya melejit ketika merilis singleĀ Good Day, pada 2010. Sekitar 3 tahun setelah debut, dia mampu membayar lunas semua utang orangtuanya.Ā

6.Seo In Guk

Mengawali karier sebagai penyanyi, Seo In Guk juga merasakan masa kecil dalam kesusahan. Makanan menjadi barang mewah bagi keluarganya. Kondisi mulai berubah ketika dia memenangkan ajangĀ Superstar K, pada 2009.

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: Seo In Guk/tvN)

Hadiah uang sebesar KRW100 juta (Rp1,56 miliar) yang diterimanya sebagai juara ajang itu digunakannya untuk membangun sebuah restoran yang dioperasikan orangtuanya. Meski begitu, kehidupan keluarganya tak langsung membaik.

ā€œOrangtuaku sampai mengumpulkan sisa-sisa tulang rebusan ayam dari restoran dan mengolahnya menjadi sup untuk kami makan di rumah,ā€ kata Seo In Guk dalam programĀ Strong Heart, pada November 2009.

7.Choi Daniel

Bintang Jugglers ini dibesarkan oleh bibinya lantaran ibunya meninggal dunia saat usianya masih 5 tahun. Sementara ayahnya bangkrut yang membuatnya harus berutang.Ā

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: Choi Daniel/tvN)

Saat masih usia 15 tahun, dia terpaksa bekerja paruh waktu untuk menyambung hidup. Dia kemudian memilih masuk sekolah akting dan mulai debut lewat dramaĀ School Stories, pada 2000.Ā

Drama High Kick Through the Roof menjadi drama pertama di mana dia berperan sebagai bintang utama. Dari dunia akting, dia kemudian bisa memperbaiki kehidupan keluarganya.

8.Lee Jung Jae

AktorĀ Squid Game, Lee Jung Jae tak malu mengatakan dirinya tumbuh dari latar belakang keluarga kekurangan. Dia tumbuh di sebuah rumah kecil tanpa kamar dan makanan menjadi barang mewah baginya.Ā

Artis Korea sukses keluar dari kemiskinan. (Foto: Lee Jung Jae/Hancinema)

Suatu hari, saat dia bekerja di sebuah kafe di Apgujeong-dong, desainer Ha Yong Soo mengajaknya menjadi model catwalk. Beberapa tahun jadi model, Lee debut sebagai aktor lewat dramaĀ Dinosaur Teacher, pada 1993.Ā

Dari sini, pintunya di industri film mulai terbuka hingga dia menjadi salah satu aktor papan atas Korea. ā€œOrangtuaku sangat senang ketika film atau dramaku sukses. Mereka senang ketika melihat aku diwawancara atau tampil di TV setiap hari.ā€*