Selamat! Brisia Jodie Resmi Dilamar Jonathan Alden

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi Brisia Jodie. Pelantun tembang Rindu dalam Hati itu resmi dilamar sang kekasih, Jonathan Alden, dalam sebuah acara yang digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta sahabat dekat.

Momen spesial ini berlangsung penuh kehangatan dan kebahagiaan. Sejumlah unggahan yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana lamaran Jodie dan Alden yang begitu intim dan sakral.

“Lamaran Brisia Jodie dan Jonathan Alden,” tulis salah satu akun penggemar, dikutip Minggu (22/6/2025).

Selamat! Brisia Jodie Resmi Dilamar Jonathan Alden (Foto: IG Brisia Jodie)

Dalam acara tersebut, Jodie dan Alden tampil serasi mengenakan busana adat Jawa bernuansa hijau. Keduanya menyambut hangat para tamu undangan, termasuk sahabat-sahabat dekat mereka dari kalangan musisi.