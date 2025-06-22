Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Brisia Jodie Resmi Dilamar Jonathan Alden

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |15:33 WIB
Selamat! Brisia Jodie Resmi Dilamar Jonathan Alden
Selamat! Brisia Jodie Resmi Dilamar Jonathan Alden (Foto: IG Brisia Jodie)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi Brisia Jodie. Pelantun tembang Rindu dalam Hati itu resmi dilamar sang kekasih, Jonathan Alden, dalam sebuah acara yang digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta sahabat dekat.

Momen spesial ini berlangsung penuh kehangatan dan kebahagiaan. Sejumlah unggahan yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana lamaran Jodie dan Alden yang begitu intim dan sakral.

“Lamaran Brisia Jodie dan Jonathan Alden,” tulis salah satu akun penggemar, dikutip Minggu (22/6/2025).

Brisia Jodie dan Jonathan Alden
Selamat! Brisia Jodie Resmi Dilamar Jonathan Alden (Foto: IG Brisia Jodie)

Dalam acara tersebut, Jodie dan Alden tampil serasi mengenakan busana adat Jawa bernuansa hijau. Keduanya menyambut hangat para tamu undangan, termasuk sahabat-sahabat dekat mereka dari kalangan musisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187483/brisia_jodie-M3jS_large.jpg
Brisia Jodie Resmi Menikah, Pakai Gaun Pengantin yang Terinspirasi dari Kate Middleton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187436/brisia_jodie-ALwG_large.jpg
Selamat, Brisia Jodie dan Jonathan Alden Menikah di Gereja Katedral Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102705/brisia_jodie-eMfT_large.jpg
Brisia Jodie Dilamar Jonathan Alden di Swiss, Bersyukur Dipertemukan Oleh RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098605/brisia_jodie-CMJI_large.jpg
So Sweet, Brisia Jodie dan Jonathan Alden Rayakan Natal Perdana di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084958/brisia_jodie-7pVk_large.jpeg
Ribut dengan Awkarin karena Water Heater, Brisia Jodie: Salah Pengertian Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083165/brisia_jodie-946Z_large.jpg
Biodata dan Agama Brisia Jodie, Penyanyi yang Ribut dengan Awkarin karena Water Heater
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement