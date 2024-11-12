Ribut dengan Awkarin karena Water Heater, Brisia Jodie: Salah Pengertian Saja

Ribut dengan Awkarin karena Water Heater, Brisia Jodie: Salah Pengertian Saja (Foto: IG Brisia)

JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie belum lama ini sempat saling sindir dengan selebgram Awkarin gara-gara water heater milik kekasih Brisia Jodie, Jonathan Alden.

Diketahui Jonathan Alden adalah mantan kekasih Awkarin dan saat itu ia hendak mengambil water heater miliknya di kantor Awkarin.

Namun kala itu Jonathan Alden tidak menghubungi langsung Awkarin karena telah memblokir komunikasi dengan sang mantan. Pria yang akrab disapa Alden itu hanya menghubungi supir Awkarin.

Dari situ lah Brisia Jodie dituduh sebagai perempuan yang mengekang dan menyuruh Alden memblokir Awkarin.

Dari situlah permasalahan Awkarin dan Brisia Jodie melebar ke mana-mana. Padahal menurut Brisia Jodie itu hanya kesalahpahaman saja. Oleh karena itu penyanyi jebolan Indonesian Idol ini berharap isu tersebut tidak meluas ke mana-mana.

"Permasalahan tersebut hanya salah pengertian saja dan tidak usah melebar kemana-mana," kata Brisia Jodie baru-baru ini.

Perempuan yang akrab disapa Jodie ini juga mengingatkan soal pentingnya tanggung jawab dalam setiap pernyataan yang dikeluarkan, terutama yang berpotensi merugikan nama baik seseorang.

"Jodie berharap agar dapat dipertanggungjawabkan setiap pernyataan yang keluar, dan potensi merugikan nama baik, fitnah, serta abuse pastinya keluarga tidak akan tinggal diam," ungkap Brisia Jodie.