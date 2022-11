JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty mengaku belum memberikan kado ulang tahun untuk suaminya, Irwan Mussry. Diketahui, suami Maia itu genap berualng tahun ke-60, pada Selasa (15/11/2022) lalu.

Namun, Maia mengaku bingung menentukan kado ulang tahun yang harus diberikan lantaran sang suami dirasa sudah memiliki semuanya. Irwan Mussry memang seorang pengusaha sukses yang sudah terjun ke dunia bisnis sejak usia muda.

"Bingung kalau mau ngasih dia tuh ya, kadonya apa ya, dia udah punya semuanya, kalau ngasih ini takut kemurahan," kata Maia Estianty seperti dikutip dari kanal YouTube miliknya, MAIA ALELDUL Tv, pada Kamis.

Selain itu, Maia mengungkapkan bahwa sang suami bukan tipikal pria yang suka mendapat kejutan. Hal tersebut semakin membuat bingung ibu kandung Al, El, dan Dul itu.

"Dia enggak suka dikasih kejutan, bingung kan. Makanya bingung jadi istri Irwan Mussry itu," lanjut Maia.

Maia yang saat itu sedang berbincang dengan Atta Halilintar pun mendapatkan saran yang langsung disetujuinya. Suami Aurel Hermansyah itu memintanya untuk membuatkan lagu khsusus.

Meski begitu, Maia Estianty sudah memberikan ucapan romantis tepat di hari ulang tahun sang suami. Ucapan itu disampaikannya melalui Instagram @maiaestiantyreal.

"Happy Birthday buat suami tercinta ku.. @irwanmussry ..

60 cuma sekedar angka, karena jiwamu sangat muda, tetapi kebijaksanaan, cara memberikan solusi dan kenyamanan, sangatlah matang… i love it…

Semoga suamiku makin bahagia, sholeh, makmur, beruntung, bernasib baik, makin banyak berbuat kebaikan, mendapat limpahan Rahmat, kecerdasan, perlindungan dan ampunan dari Allah…Amin…

Tetap baik, humble,lucu humoris, periang, and menyayangiku dan anak2…

Me and the boys always love you….

The best husband and Daddy in the world..," tulis Maia.

"Bikinin lagu, itu kan enggak bisa. Kalau dari istri pasti menyentuh," kata Atta Halilintar.

"Oh iya nanti gue pulang langsung nyanyi deh," timpal mantan rekan duet Pinkan Mambo tersebut.

