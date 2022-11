JAKARTA - Irwan Mussry, suami Maia Estianty tengah berbahagia karena ulang tahun yang ke-60 tahun. Maia pun memberikan serangkaian doa dan ucapan manis untuk suaminya.

Kabar tersebut Maia bagikan di Instagram pribadinya. Maia terlihat mengunggah foto selfie bersama Irwan dengan latar padang pasir yang terlihat indah. Keduanya terlihat tersenyum bahagia di foto itu.

Di postingannya itu, Maia menuliskan ucapan selamat dan pesan manis untuk suaminya yang cukup romantis.

"Happy Birthday buat suami tercinta Irwan Mussry. 60 cuma sekedar angka, karena jiwamu sangat muda, tetapi kebijaksanaan, cara memberikan solusi dan kenyamanan, sangatlah matang. I love it," tulis Maia seperti dikutip dari Instagram pribadinya @maiaestiantyreal.

Tak lupa Maia pun memberikan doa kepada suaminya agar bisa terus bahagia.

"Semoga suamiku makin bahagia, sholeh, makmur, beruntung, bernasib baik, makin banyak berbuat kebaikan, mendapat limpahan Rahmat, kecerdasan, perlindungan dan ampunan dari Allah, Amin," tambahnya.

"Tetap baik, humble, lucu humoris, periang, and menyayangiku dan anak-anak. Me and the boys always love you. The best husband and Daddy in the world," tutup Maia dan keterangan foto tersebut.

Unggahan Maia itu pun mendapat banyak komentar dari netizen yang ikut mendoakan Irwan Mussry. "Happy birthday suami bunda yang sangat menginspirasi! Semoga diberi umur yang panjang biar bisa lihat bahagia terus sama bunda! Tumben ngga celebration di Bali bun?," kata Beyxxx. "Happiest Birthday Mas Irwan! All the best! barakallah fii Umrik," kata Annisa Pohan. "Selamat ulang tahun mas. Berkah sehat dan rezeki di sisa usiamu. Sehat dan bahagia selalu sama mbakku yang cantik," ucap Kalina Ocktaranny.