SEOUL - MAMA Awards 2022 akan digelar pada 29-30 November mendatang di Kyocera Dome Osaka, Jepang. Menariknya, Jeon Somi dan Park Bo Gum akan menjadi pembawa acara tahun ini. Jeon Somi akan menjadi pembawa acara hari 1, sedangkan Park Bo Gum hari 2.

Fakta menarik lainnya, tahun ini trofi MAMA Awards 2022 akan sedikit berbeda. Trofi tahun ini disebut 'Hyper Cube', mempertahankan bentuk kubus yang khas dengan MAMA selama 21 tahun terakhir. Namun, akan ada garis-garis di bagian bawah dibentuk oleh berbagai sinar cahaya yang menunjukkan bahwa penggemar dan artis terhubung dan berkembang tanpa batas. Banyak sisi Hyper Cube mewakili tantangan, semangat, mimpi, pertumbuhan, perluasan, dan keunikan.

Mengutip Soompi, pada Kamis (17/11/2022), Bisnis Manajer CJ ENM Live Entertainment, Lee Sun Hyun, menyatakan bahwa penghargaan tersebut akan berlangsung lebih jelas dan adil. "Evaluasi dan pemberian penghargaan untuk MAMA Awards akan berlangsung terlepas dari apakah seorang artis menghadiri acara atau tidak. Kami akan terus meningkatkan prestise upacara penghargaan melalui standar yang jelas dan proses yang adil ke depannya.”

Lebih lanjut, Lee Sun Hyun menjelaskan bahwa MAMA Awards adalah acara penghargaan yang dibagi dalam kategori Worldwide Fans' Choice, artis, dan genre. Seperti tahun sebelumnya, jumlah suara dan proses verifikasi akan dilakukan oleh Samil PwC yang merupakan anggota yang mengelola voting Academy Awards.

Sementara itu, tahun ini konsep MAMA Awards 2022 mengusuk tema K-Pop World Citizenship” (gagasan bahwa identitas seseorang melampaui batas geografi atau politik).

CP (Chief Producer) Yoon Shin Hye mengatakan, "Ini memiliki makna bahwa di Dunia K-pop, kami mencintai K-pop dan bahwa kami adalah satu komunitas yang terhubung dengan musik dan kami harus bersatu melalui musik. Kami akan bekerja keras untuk memberikan pengaruh positif yang dimiliki musik.”

Bagian acara pada 29 November akan menjadi kategori Worldwide Fans' Choice dengan sub-judul “A World We Create.” Sedangkan pada 30 November, penghargaan akan diberikan untuk kategori artis dan kategori genre. Acara tersebut juga akan menghadirkan panggung K-pop yang luas, pertemuan budaya Korea, dan sebuah cerita dengan sub-judul "We Are K-pop".