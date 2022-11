JAKARTA - MNCTV kembali berkomitmen untuk terus memajukan industri musik dangdut di Tanah Air. Bukan hanya dengan mengadakan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, MNCTV juga menggelar Anugerah Dangdut Indonesia 2022 sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap para pelaku di industri musik dangdut di Indonesia.

Digelar pertama kali pada 12 Juli 1997, Anugerah Dangdut Indonesia merupakan ajang penghargaan pertama di Indonesia khusus genre musik dangdut. Kini, ajang penghargaan tersebut bahkan telah memasuki penyelenggaraan ke-16.

Pada Kamis, 17 November 2022, Anugerah Dangdut Indonesia 2022 akan ditayangkan secara langsung pada pukul 19.00 WIB dengan mengangkat tema 'Colour of Dangdut'. Suguhan aksi panggung kolaborasi lintas generas, penampilan bintang dangdut milenial yang dikemas dengan aransemen musik kekinian dan lagu-lagu viral, hingga kolaborasi dua genre musik, akan disajikan pada perhelatan besok malam.

Acara tersebut juga akan dimeriahkan oleh sederet penyanyi dan artis ternama Tanah Air, diantaranya Ayu Ting Ting, Elvy Sukaesih, Iis Dahlia, Farel Prayoga, Kristina, Tasya Rosmala, Danang, Ghea Youbi, Dara FU, Radja, Aurel Octavia, Gitalia, Iko KDI, Nayunda, Ferdians, Eternals, dan N-Lions. Acara tersebut tentunya akan semakin meriah lantaran dipandu oleh duo host terbaik, yakni Robby Purba dan Vega Darwanti.

Ajang ADI 2022 akan memperlombakan 10 kategori dan 1 Lifetime Achievement. 6 kategori terpopuler akan dipilih melalui vote Instagram @officialmnctv dan aplikasi RCTI+, yakni Kategori Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling di Hati, Kolaborasi Dangdut Paling di Hati, dan Popdut Terpopuler.

Sedangkan, 6 kategori akan dipilih oleh para juri MNCTV adalah Lagu Dangdut Terbaik, Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, dan Video Klip Dangdut Terbaik.

“MNCTV sebagai Rumahnya Musik Dangdut, memastikan akan menayangkan program-program yang mendukung eksistensi Musik Dangdut, mulai dari talent search Rising Star Dangdut, Kontes Ambyar Indonesia, Kontes Primadona Pantura dan Kontes Dangdut Indonesia," kata Tantan Sumartana, Managing Director MNCTV.

"MNCTV juga memastikan up to date dan selalu mendukung perkembangan musik dangdut, dengan  konser-konser dangdut dari artis yang sedang viral dan sukses, yaitu Kilau Konser Farel. Tidak hanya itu, MNCTV juga rutin mengadakan Road To Kilau Raya di berbagai kota di Indonesia. Sebagai usaha MNCTV mendekatkan dengan pemirsanya”, sambungnya.

Berikut kategori dan para nominasi 'Anugerah Dangdut Indonesia 2022' sebagai berikut :

Kategori Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati

1. Danang

2. Denny Caknan

3. Dory Harsa

4. Ndarboy Genk

5. Wahidarjo

Kategori Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati

1. Ayu Ting Ting

2. Ghea Youbi

3. Gitalia

4. Happy Asmara

5. Tasya Rosmala

Kategori Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati

1. Cindy Liu - Godaan Mantan

2.Hayati Shay - Kamu Dimana

3. Jelita - Dusta

4. Nayunda RSD - Menangis Semalaman

5.Yogie Nandes - Tahalang Restu

Kategori Kolaborasi Dangdut Paling di Hati

1. Ayu Ting Ting feat. Judika (RTKR) - Suara Hati X Mama Papa Larang

2. Danang, Novia Bachmid, Fauzal (Konser Farel X Danang) - Laksamana Raja di Laut

3. Elvy Sukaesih feat. Wahidarjo (RTKR) - Gincu

4. Farel Prayoga feat. Vina Panduwinata (Konser Farel X Danang) - Ojo Dibandingke

5. Farel Prayoga, Inul Daratista, dan Dara FU - Pecah Seribu

Kategori Lagu Popdut Paling di Hati

1. Asmara - Happy Asmara feat. Charly Van Houten

2. Rembulan Malam - Yeni Inka

3. Sayang - Jihan Audy feat. Mamnun

4. Sia - Sia Berjuang - Gita Youbi

5. Tiara - Farel Prayoga feat. Mufly Key

Kategori Lagu Dangdut Paling di Hati

1. Persinggahan - Tasya Rosmala - wandi Bireun

2.Sakit Tanpa Luka - Ayu Ting Ting - Ishal Musik

3.Santai Aja Cuy - Happy Asmara - Vic Ilir 7

4. Si Kecil Aku - Farel Prayoga feat. Mufly Key - Iskandar Hanafi

5. Tahalang Restu - Yogie Nandes - Tengku Shafick

