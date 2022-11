JAKARTA - Men in Black 3 tayang, Selasa (15/11/2022) pukul 21.45 WIB. Film ini diproduksi di Amerika Serikat yang dirilis tahun 2012, Disutradarai oleh Barry Sonnenfeld.

Menampilkan Will Smith, Tommy Lee Jones, dan Josh Brolin. Serial ini seri ketiga dan film Men in Black terakhir dalam trilogi asli dari seri buku komik The Men in Black oleh Lowell Cunningham. setelah Men in Black (1997) yang asli dan sepuluh tahun setelah sekuel pertama, Men in Black II (2002).

Dalam film tersebut, Boris the Animal, musuh lama Agen K, melarikan diri dari penjara dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk membunuh K yang lebih muda untuk memungkinkan spesiesnya, ras alien kejam yang dikenal sebagai Boglodites, untuk menyerang Bumi.

Berdasarkan trailer Men in Black 3 yang dimuat di IMDb mengisahkan keseharian seorang agen Men In Black (MIB) yang berhubungan dengan alien ganas dan kriminal dari berbagai planet. Salah satunya Agen K (Tommy Lee Jones) sering memasukkan alien ke penjara MIB membuat dirinya menjadi incaran banyak alien.

Alien dari ras Boglodite Boris The Animal dendam pada Agen K karena pernah ditangkap bertahun-tahun. Selama 43 tahun Boris dikurung dalam penjara khusus MIB di bulan, ia membunuh beberapa petugas keamanan yang ditempatkan khusus untuk dirinya.

Setelah membuat kekacauan di Bulan dengan menghancurkan dinding penjara dari dalam, Boris memandang ke arah Bumi dan bersumpah akan membalas dendam pada Agen K. MIB baru saja mengadakan pemakaman untuk Agen Zed, rekan Agen K sebelum dia bertemu dengan Agen J (Will Smith) dalam film pertama Men In Black (1997).

Agen J meminta ke agen K jika suatu saat ia lebih dulu meninggal, K harus memberikan pidato pemakaman yang lebih baik daripada yang baru saja dilakukan oleh K. Di tengah perdebatannya, atasan mereka Agen O (Emma Thompson) menyuruh mereka untuk mengatasi sebuah insiden keracunan pada suatu restoran yang diakibatkan oleh salah satu alien ilegal yang datang ke Bumi.

Dalam investigasi di restoran tersebut, terungkap Boris telah berhasil mendarat di Bumi. K bertemu Boris di atap restoran. Meski sempat terancam nyawanya, J berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan K dari serangan Boris. Sebelum kabur, Boris menyebut K sudah mati, membuat K sempat terbengong beberapa saat.

Keesokan, J bangun pagi seperti biasa dan pergi ke apartemen K untuk menjemputnya. Namun, apartemen yang seharusnya diisi K, sudah dipakai oleh sebuah keluarga kecil. Semua agen dalam satuan MIB tak ada yang mengingat sosok K, hanya J seorang yang bisa mengingat pengalaman selama berpartner dengan K. Setelah mencocokkan segala info yang ada, mulai dari lenyapnya ingatan orang atas K, segala pencapaian K untuk melindungi Bumi, J mengambil kesimpulan seseorang telah pergi ke masa lalu, dan membunuh K sebelum dirinya bisa bertemu dengan J. Akankah J berhasil melakukannya?