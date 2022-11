JAKARTA - Global Radio Jakarta kembali hadir dan menyapa masyarakat dalam Globalkustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat. Pada Jumat, 11 November 2022 kemarin, acara yang dibawakan oleh Aisha Lahtiba dan Aji Sabha ini kembali hadirkan dua musisi kenamaan Tanah Air, yakni Ruth Garcia, dan Kaleb J.

Ruth Gracia sendiri didapuk sebagai pembuka dalam Globalkustik yang berlangsung kemarin. Dalam kesempatan itu, ia membawakan dua lagu andalannya, yakni Sesaat Kau Hadir dan More Than Just A Friend.

Tak hanya itu, Ruth juga membawakan lagu terbarunya bertajuk The Way You Move sebagai penutup. Lagu tersebut diketahui bercerita tentang seorang wanita yang sedang merayu seorang pria dengan tujuan untuk meluluhkan hati pujaannya tersebut. Usai Ruth menyanyikan tiga lagu, Kaleb J pun muncul. Sebagaimana diketahui, ini merupakan penampilannya yang kedua di Globalkustik.

Pada kesempatan itu, Kaleb membuka penampilannya dengan berduet bersama Ruth Garcia. Keduanya terdengar membawakan lagu berjudul Broken Hearted.

Setelahnya, Kaleb muncul dengan single terbarunya berjudul To The Moon And Back. Menurut Kaleb, lagu tersebut dibuatnya sambil menghayal soal hubungan asmaranya kelak dengan seorang wanita.

"Lagu ini sebenarnya adalah cerita khayalan saat aku nanti punya pacar. Bagaimana perasaan yang aku rasakan," katanya.

Kaleb pun melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu hitsnya berjudul It’s Only Me. Menariknya, It’s Only Me harusnya jadi lagu terakhir yang dibawakan oleh Kaleb, namun ia menambah satu lagu lagu lantaran antusiasme Global People.

Now I Know pun menjadi lagu penutup dari penampilan Kaleb J di Anjungan Sarinah. Penonton pun cukup ramai bersorak dan ikut menyanyikan lagu tersebut.