JAKARTA - Gobal Radio Jakarta Globalkustik yang dibawakan oleh Aisha Lahtiba dan laras Tahira kembali hadir di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Kali ini, acara tersebut menampilkan musisi tanah air seperti Yowha, Gangga dan Nadin Amizah.

Nadin Amizah menjadi pembuka Globalkustik kali ini dengan membawakan lagu Hormat Kepada Angin, setelah itu mengalun lagu yang berjudul Beranjak Dewasa.

Meski acara sempat terhenti 2 jam karena hujan, tidak menyurutkan antusias dari Global People untuk terus bernyanyi hingga lagu terakhir ketika Nadine membawakan lagu Bertaut. Penampil kedua ada Yowha yang baru aja merilis debut albumnya yang berjudul Itโ€™s Crowded Up Here. Selain itu, dibawakannya pula lagu Go Blind, Oh You, dan Donโ€™t You Think So.

Hingga akhirnya Gangga menjadi penutup di Globalkustik dengan membawakan lagu pertama Journey on September kemudian lagu Whiskey Bottle dan menutup penampilanya dengan membawakan lagu andalannya Blue Jeans yang membuat semua Global People di Sarinah bernyanyi bersama.

Terus dengerin Gobal Radio Jakarta di Frekuensi 88,4 FM. Selain itu bisa juga streaming di www.globalradio.co.id. Globalkustik juga bisa didengerin di berbagai radio daerah seperti Star Radio (Padang), Rasi FM (Magetan), dan Bomantara (Singkawang). Untuk informasi lainnya bisa kunjungi Social Media Global Radio Jakarta di @884globalradio. Globalkustik balik lagi di Anjungan Sarinah pada Jumat (11/11/2022).

(aln)