JAKARTA - Tiara Effendy dan Morad menjadi musisi yang mengisi acara Gobal Radio Jakarta Globalkustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/03/2023). Diketahui, acara tersebut kembali dibawakan oleh Laras Tahira dan Shandy Luo.

Sementara itu, Globalkustik kali ini dibuka oleh penampilan dari Tiara Effendy. Dia Membawakan 3 lagu andalannya. Tiara baru saja merilis single terbaru dia Jika Bisa Kulupa, “Lagu ini aku buat dengan lirik dan melodi yang terinspirasi dari banyak lagu Pop Ballad tahun 2000 karena aku suka sekali lagu-lagu galau di tahun itu. Seperti lagu-lagu dari Mandy Moore, M2M, Boyz II Men, N’Sync serta banyak lagu lainnya jadi inspirasi dan cocok juga untuk lirik dari lagu Jika Bisa Kulupa yang dinyanyikan oleh Tiara,” Ujar Pika Iskandar selaku penulis lagu Pop Ballad tersebut.

Dan selanjutnya, sebagai penutup dari Globalkustik kali ini ada Morad. Solois ini membawakan 3 Lagu andalannya. Morad baru aja merilis single terbarunya Life Of The Lovers. Dalam Life of the Lovers, Morad mengajak sahabatnya, Pamungkas, untuk menulis lagu bersama dan bertindak sebagai produser. Ia menceritakan bahwa proses berkolaborasi dengan Pamungkas berjalan cukup singkat karena faktor keduanya sudah cukup mengenal satu sama lain yang membuatnya menjadi lancar.

Berbicara tentang makna lagu, Life of the Lovers tetap mengusung tema cinta seperti karya-karya Morad sebelumnya dan diceritakannya sebagai, “Lagu yang bercerita tentang bagaimana pada akhirnya seseorang bisa melakukan refleksi diri dan melihat dengan perspektif yang lebih luas akan kegagalan kehidupan percintaannya.”

Terus dengerin Gobal Radio Jakarta di Frekuensi 88,4 FM. Selain itu bisa juga streaming di www.globalradio.co.id. Globalkustik juga bisa didengerin di berbagai radio daerah seperti Star Radio (Padang), Rasi FM (Magetan), dan Bomantara (Singkawang). Untuk informasi lainnya bisa kunjungi Social Media Global Radio Jakarta di @884globalradio. Globalkustik balik lagi di Anjungan Sarinah pada Jumat (31/03/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.