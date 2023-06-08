Global Radio Bagikan Tiket Konser Yura Yunita Tutur Batin Live Concert 2023

JAKARTA - Yura Yunita akan menggelar konser bertajuk Pertunjukan 'Tutur Batin Live Concert 2023' pada 16 Juni mendatang di Tennis Indoor Stadium Senayan. Special untuk Global People, pendengar Global Radio bisa berkesempatan untuk menonton konser penyanyi wanita asal Bandung ini secara gratis, lho.

Global People berkesempatan memenangkan tiket konser bertajuk Pertunjukan 'Tutur Batin Live Concert 2023' Yura Yunita lewat Global Gimme More, program giveaway di Global Radio. Global People gak perlu khawatir buat ikutan Global Gimme More karena caranya sangat gampang.

Dengerin terus Global Radio sepanjang hari. Saat Global Radio memutarkan lagu Yura Yunita dengan judul apapun, segera whatsapp ke 08121212884 atau DM ke Instagram @884GlobalRadio

Jangan lupa pakai format jawaban Call Me! (spasi) Nama (spasi) Umur (spasi) No Handphone. Setelah Global People kirim jawaban, tungguin di telepon Global Radio, ya. Setiap harinya akan ada satu orang beruntung yang akan ikut On Air dan menyanyikan salah satu lagu Yura Yunita.

Setelah Global People ditelepon dan berhasil menyanyikan lagu Yura Yunita, Global People berhak mendapatkan 1 tiket nonton Pertunjukan 'Tutur Batin Live Concert 2023' Yura Yunita. Sebelum Global People ikutan, pastikan sudah follow sosial media @884GlobalRadio dan @897GlobalRadio.

Bukan cuma tiket konser, Global Gimme More siap bagi-bagi hadiah lain sepanjang tahun! Yuk, dengarkan dan ikuti terus 88.4 Global Radio Jakarta dan 89.7 Global Radio Bandung. Selain itu, Global People juga bisa mendengarkan Global Radio via streaming di okezone.com.

(van)