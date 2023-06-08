Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Global Radio Bagikan Tiket Konser Yura Yunita Tutur Batin Live Concert 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:46 WIB
Global Radio Bagikan Tiket Konser Yura Yunita <i>Tutur Batin Live Concert 2023</i>
Yura Yunita (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Yura Yunita akan menggelar konser bertajuk Pertunjukan 'Tutur Batin Live Concert 2023' pada 16 Juni mendatang di Tennis Indoor Stadium Senayan. Special untuk Global People, pendengar Global Radio bisa berkesempatan untuk menonton konser penyanyi wanita asal Bandung ini secara gratis, lho.

Global People berkesempatan memenangkan tiket konser bertajuk Pertunjukan 'Tutur Batin Live Concert 2023' Yura Yunita lewat Global Gimme More, program giveaway di Global Radio. Global People gak perlu khawatir buat ikutan Global Gimme More karena caranya sangat gampang.

Dengerin terus Global Radio sepanjang hari. Saat Global Radio memutarkan lagu Yura Yunita dengan judul apapun, segera whatsapp ke 08121212884 atau DM ke Instagram @884GlobalRadio

Jangan lupa pakai format jawaban Call Me! (spasi) Nama (spasi) Umur (spasi) No Handphone. Setelah Global People kirim jawaban, tungguin di telepon Global Radio, ya. Setiap harinya akan ada satu orang beruntung yang akan ikut On Air dan menyanyikan salah satu lagu Yura Yunita.

Yura Yunita

Setelah Global People ditelepon dan berhasil menyanyikan lagu Yura Yunita, Global People berhak mendapatkan 1 tiket nonton Pertunjukan 'Tutur Batin Live Concert 2023' Yura Yunita. Sebelum Global People ikutan, pastikan sudah follow sosial media @884GlobalRadio dan @897GlobalRadio.

Bukan cuma tiket konser, Global Gimme More siap bagi-bagi hadiah lain sepanjang tahun! Yuk, dengarkan dan ikuti terus 88.4 Global Radio Jakarta dan 89.7 Global Radio Bandung. Selain itu, Global People juga bisa mendengarkan Global Radio via streaming di okezone.com.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/33/2833581/global-gimme-more-giveaway-e-voucher-rp100-ribu-setiap-hari-374MpF8mzx.jpg
Global Gimme More, Giveaway E-Voucher Rp100 Ribu Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/598/2829174/penonton-globalkustik-terhinoptis-penampilan-oslo-ibrahim-dan-dendi-nata-99seeRGXpA.jpg
Penonton Globalkustik Terhinoptis Penampilan Oslo Ibrahim dan Dendi Nata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/15/205/2814146/metalican-dan-tokyolite-meriahkan-panggung-globalkustik-di-sarinah-ZJYNxEfgdC.jpg
Metalican dan Tokyolite Meriahkan Panggung Globalkustik di Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/01/598/2791416/global-radio-jakarta-sajikan-program-baru-di-weekend-dengan-musisi-sebagai-penyiarnya-CLRAewGYiv.jpg
Global Radio Jakarta Sajikan Program Baru di Weekend dengan Musisi Sebagai Penyiarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/27/205/2787964/tiara-effendy-dan-morad-hebohkan-globalkustik-di-anjungan-sarinah-cLM4mGRvsd.jpg
Tiara Effendy dan Morad Hebohkan Globalkustik di Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/205/2784300/keljo-dan-anastasia-ria-meriahkan-panggung-globalkustik-di-anjungan-sarinah-Of5B5fMAI5.jpg
KELJO dan Anastasia Ria Meriahkan Panggung Globalkustik di Anjungan Sarinah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement