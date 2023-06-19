Global Gimme More, Giveaway E-Voucher Rp100 Ribu Setiap Hari

JAKARTA - Global People (Pendengar Global Radio) yang ingin belanja tapi bingung karena sedang berhemat menjelang tanggal tua, gak usah khawatir! Global Radio akan meringankan beban dan menghilangkan keresahan kamu dengan mengikuti Global Gimme More, program giveaway di Global Radio.

Dalam rangka ulang tahun ibukota Jakarta ke-496, kali ini Global Gimme More akan giveaway E-Voucher senilai Rp100 ribu untuk masing-masing 2 pemenang setiap harinya. Tenang aja, karena caranya mudah! Kamu cukup memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk kota Jakarta ke 496, dan kasih tahu juga harapan kamu untuk kota Jakarta, lewat kolom komentar di Instagram @884globalradio.

Tapi pastikan kamu sudah mem-follow @884GlobalRadio di Instagram, dan men-tag 2 teman kamu di kolom komentar. Setiap harinya akan ada 2 orang Global People beruntung yang akan mendapatkan masing-masing E-Voucher senilai Rp100 ribu.

Buat info lebih lengkapnya, kamu bisa dengerin langsung Global Radio setiap hari lewat link berikut bit.ly/globalradioatroov. Dan tungguin giveaway menarik lainnya di Global Radio sepanjang tahun ini.

(ltb)