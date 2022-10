JAKARTA - Globalkustik yang digagas oleh Global Radio kembali hadir di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada Jumat 28 Oktober 2022 kemarin. Dalam kehadirannya kemarin, acara tersebut turut dimeriahkan oleh beberapa musisi Tanah Air seperti Kemal Dave, Devano dan Teddy Adhitya.

Dipandu Aisha Lahtiba dan Laras Tahira, Kemal Dave sebagai penampil pertama terdengar membawakan dua buah lagu. Yakni All I Want milik Kodaline dan juga single debutnya Don't Leave Me Now.

Single Don't Leave Me Now sengaja ditampilkan oleh Kemal Dave sebagai pengingat pada seseorang untuk menjadi pendengar dan teman yang baik untuk seseorang yang tengah mengalami kecemasan dalam kehidupannya. Kisah tersebut dituangkan oleh Kemal Dave dalam single yang menceritakan tentang dua sejoli yang telah bertahun menjalin hubungan dan komitmen, namun belakangan, pasangannya mulai merasa ada sikap kekasihnya yang berubah.

Selanjutnya, Devano Danendra yang ikut meramaikan Globalkustik juga tampil membawakan single miliknya. Tak hanya satu, tapi tiga buah single miliknya, yakni Ada Rembulan, Hari Paling Bahagia dan Menyimpan Rasa.

Single Hari Paling Bahagia merupakan single terbaru dari Devano yang menceritakan menceritakan tentang dua orang saling mencinta dan menemukan banyak persamaan. Sayang, mereka tidak bisa bersama karena satu dan lain hal.

Sebagai penutup, Teddy Adhitya tampil untuk mempersembahkan tiga single andalannya, yakni Masa Depan, Langit Favorit dan Love Again. Teddy sendiri diketahui barus saja merilis single terbaru berjudul Ocean. Terus dengarkan Global Radio Jakarta di frekuensi 88,4 FM atau streaming di www.globalradio.co.id. Untuk informasi lainnya bisa kunjungi Social Media Global Radio Jakarta di @884globalradio. Globalkustik selanjutnya akan kembali tampil di Anjungan Sarinah pada Jumat, 4 November 2022 mendatang.