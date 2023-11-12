Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ahmad Dhani Electric Band Sukses Bikin Penonton JGTC 2023 Terpukau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |22:46 WIB
Ahmad Dhani Electric Band Sukses Bikin Penonton JGTC 2023 Terpukau
Ahmad Dhani Electric Band di JGTC 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) menghadirkan banyak musisi Tanah Air dan luar negeri. Salah satunya adalah musisi Ahmad Dhani yang tampil bersama Ahmad Dhani Electric Band.

Ahmad Dhani dijadwalkan tampil pukul 16.40 WIB di Euphoria Stage. Dari pantauan MNC Portal, sebelum tampil bandnya memainkan intro dengan nuansa jazz. Tak lama ayah tiga anak itu memasuki area panggung diikuti dengan teriakan penonton.

Ahmad Dhani bersama bandnya tampil kompak memakai kemeja putih dipadukan dengan jas dan dasi hitam. Dia juga menambahkan peci hitam yang sangat khas.

Ahmad Dhani Electric Band Sukses Bikin Penonton JGTC 2023 Terpukau

“Selamat sore semua, udah lama nggak ke UI, kayaknya udah 10 tahunan,” ujar Ahmad Dhani menyapa penggemar.

“Terima kasih Universitas Indonesia yang selalu mengadakan Jazz Goes To Campus. Keren banget, jaman saya masih kecil sampai sekarang masih ada,” sambungnya.

Ahmad Dhani membawakan beberapa lagu andalannya, mulai dari Arjuna Mencari Cinta, Rahasia Perempuan, Pangeran Cinta, Aku Cinta Kau Dan Dia, Madu Tiga, hingga Separuh Nafas,

Menariknya, lagu-lagu yang dibawakan oleh Ahmad Dhani diaransemen ulang menjadi nuansa jazz. Lagu tersebut juga semakin menarik didengar dengan alunan musik yang berbeda.

Dari pantauan MNC Portal terlihat penonton terhibur dan ikut bernostalgia dengan lagu-lagu yang Ahmad Dhani Electric Band bawakan.

