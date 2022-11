JAKARTA - Penyanyi Melly Goeslaw berhasil menurunkan bobot tubuhnya lewat operasi bedah bariatrik. Jika sebelum operasi berat badannya berada di angka 87 kilogram, kini istri Anto Hoed itu berhasil menurunkan berat badannya menjadi 64 kilogram dalam kurun waktu 3 bulan saja.

Usai menjalani bariatrik, pelantun I Just Wanna Say I Love You ini mengatakan bahwa ada cukup banyak perubahan pada dirinya. Terutama soal pola makan.

“Aku tuh korban TikTok. Kalau liat orang mukbang aku beli. Kalau teman-teman tahu pas pandemi aku buka endorse gratis, jadi aku review yang beneran makan bukan icip-icip,” ungkap Melly Goeslaw dalam acara Media Talkshow bertajuk ‘Bedah Bariatrik: Solusi Bebas Obesitas’, di Jakarta, baru-baru ini.

Meski begitu, keinginannya untuk mencicipi makanan sudah berubah semenjak ia menjalani bedah bariatrik. Sebab, saat ini ia mengaku hanya bisa mengkonsumsi makanan satu sendok saja.

“Kalau nasi satu sendok makan, tapi kan nyebelin ya misalnya lagi makan bareng-bareng makanan aku sudah habis duluan, jadi aku makannya pakai tangan. Nasinya aku cubit-cubit kecil biar makannya lama," bebernya.

"Kalau makannya diselingi dengan minum makan satu sendok nggak habis, jadi lambungku harus berbagi sama minum,” tambahnya.

Ibu dua anak ini menyebut bahwa dirinya tak memiliki pantangan apapun usai menjalani bedah bariatrik. Meski begitu, ia hanya berusaha untuk tetap mengontrol asupan makannya.

“Nggak ada yang dihindari karena porsinya dikit. Apapun aku makan tapi karena tau tangki kecil jadi sayang masukin sampah atau limbah jadi yang aku masukin (makan) yang proteinnya tinggi,” paparnya.

Meski hanya makan satu sendok, Melly mengatakan bahwa dalam sehari dirinya bisa makan sampai lima kali. Namun, ia memilih untuk sarapan dengan buah, mengkonsumsi teh panas atau susu berprotein, camilan, dan ditutup dengan makan malam. Hal itu rupanya terpaksa dilakukannya agar berat badannya tak kembali naik. Tentunya dengan diimbangi pula dengan olahraga. “Untuk jam makannya nggak menentu. Kadang aku makan jam 9 malam,” katanya. “Supaya (berat badan) nggak naik lagi yang pasti harus patuh sama rem, alarm bunyi kenyang udah dipagerin jangan didobrak istilahnya. Olahraga treadmill juga,” pungkasnya.