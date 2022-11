JAKARTA - Penyanyi Melly Goelsaw belum lama ini melakukan bedah bariatrik sleeve gastrectomy. Ia mengaku mengalami perubahan hidup, salah satunya tentang pola makan.

Sebagai informasi, operasi bariatrik sendiri merupakan tindakan pemotongan lambung kurang lebih sebanyak 85 persen sehingga didapatkan ukuran lambung yang lebih kecil.

“Berubah drastis. Sekarang enggak bisa makan banyak, ada keinginan makan tapi enggak seheboh dulu. Kadang pengen tapi kayak ada alarmnya,” ujar Melly saat ditemui dalam Media Talkshow bertajuk ‘Bedah Bariatrik: Solusi Bebas Obesitas’, di Jakarta.

Selain itu, perubahan lain yang Melly rasakan dia sudah tidak lagi merokok. Padahal, dia selama ini terbiasa merokok untuk menemani kegiatannya membuat lagu.

“Kalau bikin lagu kan enaknya sambil ngerokok. Sekarang enggak tau ya, mual aja nggak tertarik. Padahal pas di rumah sakit aku udah cita-cita habis operasi mau ngerokok, nggak taunya pas lihat bungkusnya eneg, katanya sih perubahan hormon,” bebernya.

Ibu dua anak itu juga sudah tidak pernah begadang lagi. Kini, pelantun I Just Wanna Say I Love You ini selalu tidur teratur setiap jam 10 malam.

“Sekarang aku udah nggak begadang. Biasanya tidur jam 2 atau 3 malam. Tapi sekarang jam 10 udah tidur,” ucapnya.

Melly juga sudah tidak bisa makan makanan manis dan merasakan banyak hal bagus lainnya setelah bedah bariatrik.

“Waktu sebelum operasi ada periksa ini itu aku ketahuan ternyata aku diabetes. Setelah bariatrik diabetnya bagus. Terus aku juga happy kalau di atas panggung lebih aktif dan makin lincah, terus suaranya makin enak,” imbuhnya.