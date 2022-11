SEOUL - Rating Curtain Call kembali menguat di minggu kedua penayangannya. Setelah sempat turun tajam pekan lalu, kini rating drama arahan Yoon Sang Ho itu naik 2,6 persen dibandingkan episode terakhirnya.

Berdasarkan data Nielsen Korea yang dirilis Soompi, episode 3 drama Ha Ji Won dan Kang Ha Neul ini membukukan rating 5,7 persen, pada 7 November 2022. Seperti diketahui, drama tersebut debut dengan rating 7,2 persen.

Namun rating episode 2 Curtain Call turun drastis ke angka 3,1 persen karena KBS menunda jam tayang drama ini selama 1 jam akibat pertandingan baseball. Rating tersebut lebih baik karena SBS juga tidak menayangkan Cheer Up pada Senin malam.

Di platform TV kabel, drama Behind Every Star memulai masa tayangnya dengan rating 3,71 persen. Drama remake dari serial Perancis berjudul Call My Agent! tersebut dibintangi Lee Seo Jin, Kwak Sun Young, Seo Hyun Woo, dan Joo Hyun Young.

Drama tersebut berkisah tentang perjuangan bintang papan atas dan sang manajer di dunia hiburan. Kisahnya, disajikan dengan realistis dan cerdas.*

(SIS)