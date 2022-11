JAKARTA - Lagu Dibalas dengan Dusta menjadi lagu hits yang dimiliki Audy Item. Lagu tersebut menjadi hits bahkan hingga saat ini usai dirilis pada 2004 lalu.

Lagu Dibalas dengan Dusta hadir dalam album bertajuk 20-02, yang merupakan album studio kedua Audy. Pada tahun 2005 Audy menambahkan 4 buah lagu ke dalam album sebelumnya, dan album terbarunya ini dinamakan 20-02 Repackage dengan lagu andalan adalah Temui Aku.

Kini lagu Dibalas dengan Dusta hadir di platform digital. Sony Music Indonesia menghadirkan lagu Audy sebagai bentuk menggaet milenial.

“Hadirnya dalam format digital diharapkan dapat memudahkan pencarian setiap lagu hits di album ini dalam kemudahan teknologi streaming musik yang kini tersedia dalam berbagai platform,” bunyi rilis yang diterima Okezone.

Netizen menyambut baik hal tersebut. Dalam channel Youtube AudyVevo, lagu Dibalas dengan Dusta masih mendapatkan apresiasi dari netizen.

"The best song i ever heard when i was childhood! So deep and very touching," ujar netizen.

"Sudah tahun 2022 masih tetap enak didengerin," sambung netizen lainnya.

"Sampe sekarang masih jleb lagunyaaa😍," tutup netizen lainnya.

