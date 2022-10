PENYANYI Audy Item mengaku jika dirinya saat ini tengah menjalani program diet. Dari program diet yang dijalaninya, istri Iko Uwais ini mengaku sudah berhasil menurunkan berat badan hingga 20 kilogram.

Perempuan 39 tajun ini mengatakan bahwa diri ya cukup bahagia lantaran berhasil menurunkan cukup banyak bobot tubuhnya lantaran menjalani program diet. Apalagi menurutnya, ada cukup banyak manfaat yang bisa dirasakan terutama terkait aksinya di atas panggung ketika bernyanyi.

"Aku sempat turun 20 Kilo kemarin, lumayan tapi yang jelas aku nggak mikirin kiloan. Lebih enteng aja badan, terus bisa loncat-loncat lagi diatas panggung yang penting sehat," ujar Audy Item saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2022.

Adik dari gitaris Deadsquad ini mengatakan bahwa dirinya sengaja menurunkan berat badan bukan untuk tampil lebih percaya diri. Namun, lantaran ia menyadari bahwa kesehatan tubuh sangatlah penting.

Audy pun mengatakan bahwa dirinya tak memiliki target soal penurunan berat badan.

"Sebenernya aku pede-pede aja, cuma kalau aku sakit kasihan anak-anak, kasihan suami. Jadi aku nggak boleh egois harus tetep maintain, sebenarnya biar sehat kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja," tuturnya.

"Nggak target, nggak ada turun berapa nggak ada yang penting sehat udah," tambahnya.

Ibu dua anak ini menyebut jika proses diet yang dilakukannya cukup santai, meski dirinya sudah berhasil turun hingga 20 kilogram. Pasalnya, proses dietnya selalu dipantau oleh dokter gizi.

"Pokoknya olahraga nggak gimana-gimana, dibawa enjoy, kita kalau mau diet atau menjalani suatu program jangan stres. Harus dipandu dengan dokter, kita tahu seperti apa karena macem-macem orang beda-beda badannya, porsinya harus dipandu," paparnya.

"Jangan tiba-tiba diet sendiri. It happens to me. Aku pernah lakukan, sok-sokan diet, akhirnya malah sakit masuk rumah sakit, karena tidak dipandu dengan dokter. Nggak bener akhirnya," tandasnya.