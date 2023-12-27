Bongkar Kelakuan Audy Item saat Sedang Marah, Stevi Item: Kalau Ngambek Sering Mau Kabur

JAKARTA - Stevi Item membongkar kelakuan adiknya, Audy Item saat marah. Bahkan gitaris DeadSquad ini membeberkan bahwa istri Iko Uwais itu disinyalir kerap ingin pergi dari rumah jika sedang kecewa.

Melalui akun Instagramnya, Stevi tampak membeberkan hal itu. Awalnya, ia memposting foto kebersamaan dengan saudara kandungnya, salah satunya Audy Item.

"Kenalin guys ini kakak dan adik adikku. Paling kiri Mimi Echa kakak perempuan paling cantik sedunia waktu masih aktif menjadi model gue selalu nemenin beliau kerja dan dia pernah oleh olehin gue CD Soundgarden Badmotorfinger dan Docmart waktu ada job iklan di Aussie, kakak ter COOL ever!!" tulis Stevi Item dikutip dari akunnya @stevi.item.

Ada yang menarik saat Stevi menjelaskan kelakuan Audy Item. Betapa tidak, Audy dikatakan Stevi, dahulu sering hendak pergi dari rumah saat tengah marah.

Stevi Item bongkar kelakukan Audy Item saat sedang marah (Foto: Instagram/stevi.item)





Lucunya, Audy selalu membawa baju yang dimasukan ke sebuah kantong plastik.

Tak berhenti disitu, Audy juga hanya berani keluar sampai depan rumah dan berdiam diri di samping tiang listrik.

"Sebelah kanan Audy adik perempuan paling cantik sedunia dulu kalau ngambek sering mau kabur dari rumah cuma bawa baju di kantong plastik," jelas Stevi.

"Tapi nggak jauh-jauh cuma di depan rumah di samping tiang listrik, have a beautiful voice like an Angel, sekarang nikah sama anak baik nan soleh yang bisa jagain adikku ini jadi tenang hidupku," sambungnya.