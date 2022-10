PENYANYI Audy Item saat ini telah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 20 kilogram. Hal tersebut terjadi usai dirinya menjalani diet yang dibarengi dengan menerapkan pola hidup sehat.

Sebelum akhirnya berhasil diet dan turun sekitar 20 kilogram, istri Iko Uwais ini mengaku sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran menjalani diet. Kala itu, perempuan 39 tahun ini sempat mencoba diet ekstrim tanpa pengawasan dari dokter.

"Harus dipandu dokter, kita tahu harus seperti apa, karena orang beda-beda badannya, porsinya, harus dipandu, jangan tiba tiba diet sendiri apa lagi," ujar Audy Item saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2022.

"Karena its happens to me, aku pernah lakukan sok-sokan diet, akhirnya malah sakit masuk rumah sakit, karena tidak dipandu dengan dokter dan nggak bener akhirnya," sambungnya.

Adik dari Stevi item ini mengatakan bahwa selama menjalani program diet, ia diminta untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Bahkan, ia juga diminta untuk menghindari makanan cepat saji.

"Aku menjalankan hidup, makan yang sehat, bukan makanan dari tepung itu bukan makanan, gula bukan makanan, segala sesuatu karena itu semuanya diolah ya," jelasnya.

"Jadi apa yang kita masukin ke dalam tubuh, kalau tubuh kita nggak kenali jadinya bukan nutrisi malah jadi penyakit," lanjutnya. Sementara itu, untuk menghindari salah menjalani program diet yang berakibat masuk rumah sakit, kini ibu dua anak itu juga cukup rutin berkonsultasi dengan dokter gizi. Pasalnya, ia tentu ingin menghindari efek samping serta tetap menjaga kondisi fisiknya selama menjalani program diet. "Karena nggak tau makanya kita harus sama dokter makanya aku punya dokter gizi, jadi aku dikasih tau makan yang benar. Aku harus makan nggak dibolehin sama dokter gizi, jam makan nggak boleh dilewatin sama dia," pungkasnya.