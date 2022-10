JAKARTA - Global Radio Jakarta kembali menyapa para penggemarnya lewat pertunjukan musik Globalkustik yang digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 21 Oktober silam.

Dipandu Aisha Lahtiba dan laras Tahira, ajang tersebut dimeriahkan Eltasya Natasya, Rendy Pandugo dan Raissa Anggiani. Pertunjukan itu dibuka oleh Eltasya yang menyanyikan dua lagu, On My Way dari Alan Walker dan Sampai Hati.

Lagu tersebut mengangkat kisah tentang pasangan yang sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Hingga suatu saat, si perempuan merasa ada yang berubah dari sikap kekasihnya.

Dari Eltasya, Rendy Pandugo kemudian mengambil alih panggung dan membawakan tiga lagu: I Don't Care, By My Side, dan Friends. Lagu terakhir tersebut lahir dari ide Rendy dan Pamungkas yang ingin membuat lagu tentang persahabatan sejati.

Raissa Anggiani menjadi penutup di panggung Globalkustik dengan menyanyikan tiga lagu: Kau Rumahku, If U Could, dan Lagi-Lagi. Dia berusaha jujur dalam menuliskan setiap lirik dalam lagu tersebut.

Tetap dengarkan Global Radio Jakarta di Frekuensi 88,4 FM. Atau, Anda bisa mendengarkannya secara streaming di www.globalradio.co.id. Untuk informasi lebih jauh, ikuti akun media sosial @884globalradio. Anda tetap bisa mengikuti Globalkustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 28 Oktober mendatang.*