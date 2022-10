SEOUL - Aktor Marvel, Ma Dong Seok membocorkan kabar bahagia. Dalam pidato kemenangannya di ajang Beautiful Artist Awards, di mana dia memenangkan penghargaan Film Artist Awards, sang aktor mengaku sudah menikah.

“Terima kasih untuk kolegaku di The Outlaws 2: The RoundUp. Terima kasih juga untuk keluarga dan istri yang sangat kusayangi, Ye Jung Hwa,” ujarnya dalam pidato tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (21/10/2022).

Pernyataan itu cukup mengejutkan publik mengingat aktor The Eternals itu belum pernah menyinggung soal pernikahan, sejak berpacaran pada 2016. Pernyataan sang aktor kemudian dikonfirmasi agensinya, Big Punch Entertainment.

“Ma Dong Seok dan Ye Jung Hwa sudah mendaftarkan pernikahan mereka pada tahun lalu. Namun karena kesibukan masing-masing, mereka menunda untuk menggelar resepsi pernikahan,” ujar agensinya tersebut.

Sejak 20 Juli 2022, Ma Dong Seok disibukkan dengan penggarapan film The Outlaws 3 di bawah arahan sutradara Lee Sang Yong. Dalam film itu, dia akan beradu akting dengan Lee Joon Hyuk, Lee Beom Soo, Kim Min Jae, Aoki Munetaka, dan Go Kyu Pil.

Sekuel ketiga The Outlaws akan berkisah tentang detektif Ma Seok Do (Ma Dong Seok) yang dipindahtugaskan ke tim investigasi kepolisian. Dengan tim barunya, Seok Do akan memecahkan beberapa kasus kriminal.*

