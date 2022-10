SEOUL - Warganet Korea Selatan (K-netz) ramai mengomentari pemberitaan seputar kemungkinan Kim Seon Ho kembali ke layar kaca dengan membintangi drama saeguk-romance, Hash’s Shinru.

Meski tak sepenuhnya menolak, namun warganet Korea cukup khawatir dengan genre drama yang dipilih sang aktor. Mereka berharap, sang aktor tidak memilih genre romantis sebagai proyek comeback, apalagi dengan skandal terakhirnya.

“Aku cukup terkejut dia memiliki drama romantis sebagai proyek comeback-nya. Aku khawatir, imejnya setelah skandal aborsi tidak cocok dengan genre romantis. Sebaiknya dia cari genre lain,” tutur seorang warganet.

Lainnya mengatakan, “Dia mau main drama romantis? Aku rasa, dia sebaiknya memilih genre non-romantis kalau mau kembali bermain drama.” Seorang warganet menambahkan, “Aku pikir, dia akan memilih genre thriller sebagai proyek comeback.”

Jika Kim Seon Ho menerima tawaran membintangi Hash’s Shinru, maka drama tersebut akan menjadi proyek perdananya setelah Hometown Cha-Cha-Cha. Drama itu terbilang populer saat dirilis pada pertengahan 2021.

Drama itu diadaptasi web novel berjudul serupa karya Yoon Lee Soo. Dia adalah penulis di balik drama populer, Love in the Moonlight. Yoon juga dipastikan akan berperan sebagai penulis skenario drama Hash's Shinru.*

