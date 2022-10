SEOUL - Kim Seon Ho mempertimbangkan untuk kembali ke layar kaca dalam waktu dekat. Pada Rabu (19/10/2022) pagi, JTBC News melaporkan, sang aktor mendapat tawaran untuk membintangi drama Hash’s Shinru.

Terkait pemberitaan itu, SALT Entertainment membenarkan Kim Seon Ho mendapat tawaran tersebut. “Dia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Rabu (19/10/2022).

Serial Hash’s Shinru mengambil setting di era kepemimpinan Raja Sejong di Korea. Kisahnya tentang Putra Mahkota Lee Hyang yang jatuh cinta pada Hae Roo, perempuan misterius yang bisa melihat masa depan.

Kim Seon Ho dipercaya untuk menjadi Putra Mahkota Lee Hyang dalam drama itu. Jika dia menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi drama sejarah kedua yang pernah dibintanginya, setelah 100 Days My Prince.

Drama Hash's Shinru diadaptasi dari web novel berjudul serupa karya Yoon Yi Soo. Menariknya, penulis yang juga menggarap web novel populer Love in the Moonlight itu ditunjuk untuk menggarap skenario drama tersebut.

Sejak awal tahun 2022, Kim Seon Ho memang sudah kembali berakting lewat pertunjukan teater Touching the Void. Kini dia dikabarkan tengah mempersiapkan promosi film terbarunya, Sad Tropics. Film tersebut dibintanginya bersama aktris Go Ara dan Kim Kang Woo.*

