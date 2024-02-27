Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan Puji Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho Kembali Dikritik

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |11:54 WIB
Blakblakan Puji Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho Kembali Dikritik
Kim Seon Ho kembali dikritik setelah memuji Nam Joo Hyuk. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Kim Seon Ho ramai dikritik usai tampil dalam channel YouTube By PDC yang dirilis pada 22 Februari 2024. Hal itu terjadi ketika sang aktor membahas persahabatannya dengan Nam Joo Hyuk dalam episode tersebut. 

Dalam channel YouTube tersebut, Kim Seon Ho bercerita bahwa Nam Joo Hyuk adalah sosok yang menguatkan dirinya ketika dia tersandung skandal aborsi mantan kekasihnya, pada 2021. 

Seperti diketahui, skandal itu nyaris membuat karier akting sang aktor berakhir. Namun skandal itu mampu dilewatinya dan aktor 37 tahun itu kembali menjalani kariernya di dunia hiburan. 

“Bagiku, orang-orang di sekitarku itu penting. Kebetulan, aku bertemu Nam Joo Hyuk yang merupakan lawan mainku di Start-Up. Dia diam-diam datang kepadaku dan memberikan pelukan,” ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (27/2/2024). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/206/3141896/delusion-qi4D_large.jpg
Delusion, Drama Baru Kim Seon Ho dan Suzy Bakal Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3118903/kim_seon_ho-BFHz_large.jpg
Batal Gabung Agensi Song Joong Ki, Kim Seon Ho Resmi Digaet Fantagio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096626/kim_seon_ho_arena-IgPs_large.JPG
Kim Seon Ho Bakal Gabung Agensi Song Joong Ki Usai Tinggalkan SALT Entertainment Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/33/2976787/kim-seon-ho-kembali-bintangi-variety-show-setelah-3-tahun-vakum-Z2cKBJAxaD.JPG
Kim Seon Ho Kembali Bintangi Variety Show setelah 3 Tahun Vakum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/205/2974728/kim-seon-ho-dan-moon-ga-young-jadi-model-mv-baru-daesung-bigbang-lunYZJjORi.jpeg
Kim Seon Ho dan Moon Ga Young Jadi Model MV Baru Daesung BIGBANG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/206/2853696/kim-seon-ho-digaet-bintangi-drama-baru-iu-dan-park-bo-gum-iKyMaYc4dD.jfif
Kim Seon Ho Digaet Bintangi Drama Baru IU dan Park Bo Gum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement