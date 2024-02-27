Blakblakan Puji Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho Kembali Dikritik

SEOUL - Kim Seon Ho ramai dikritik usai tampil dalam channel YouTube By PDC yang dirilis pada 22 Februari 2024. Hal itu terjadi ketika sang aktor membahas persahabatannya dengan Nam Joo Hyuk dalam episode tersebut.

Dalam channel YouTube tersebut, Kim Seon Ho bercerita bahwa Nam Joo Hyuk adalah sosok yang menguatkan dirinya ketika dia tersandung skandal aborsi mantan kekasihnya, pada 2021.

BACA JUGA: Kim Seon Ho dan Moon Ga Young Jadi Model MV Baru Daesung BIGBANG

Seperti diketahui, skandal itu nyaris membuat karier akting sang aktor berakhir. Namun skandal itu mampu dilewatinya dan aktor 37 tahun itu kembali menjalani kariernya di dunia hiburan.

“Bagiku, orang-orang di sekitarku itu penting. Kebetulan, aku bertemu Nam Joo Hyuk yang merupakan lawan mainku di Start-Up. Dia diam-diam datang kepadaku dan memberikan pelukan,” ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (27/2/2024).