JAKARTA - Zendaya membuat warganet terkesan dengan keterampilan di bidang olahraga, khususnya tenis. Pasalnya, ia lebih dikenal melalui akting dan tarik suara.

Sutradara Luca Guadagnino mengatakan Zendaya melakukan Latihan tenis tersebut selama berbulan-bulan. Ia juga menyebut untuk memerankan sebagai pemain tenis dan pelatih di filmnya yang berjudul Challengers.

“Dia luar biasa. Maksudku, wow. Kami mengedit film dan kami hampir benar-benar tidak menggunakan pemeran pengganti,” kata Guadagnino, seperti dikutip dari Variety.

Guadagnino menjelaskan dalam film tersebut bergenre komedi seksi mengikuti karakter Zendaya. Dalam film itu Zendaya sebagai cinta segitiga berkembang saat melatih pemain. Untuk pertandingan melawan mantannya dan sahabat masa kecilnya, yang diperankan oleh Josh O'Connor (The Crown).

Di sisi lain, Guadagnino menyatakan mantan pemain tenis professional, Brad Gilbert merupakan konsultan dalam film tersebut. Yang produksinya selesai, pada bulan Juni.

“Mereka menghabiskan waktu seperti tiga bulan bekerja sangat keras. Tentang petunjuknya. Semua orang secara teknis, atletik,” ujar Guadagnino.

Sebelumya, proyek terbaru Guadagnino, adalah “Bones and All” kisah cinta horor yang dibintangi Timothée Chalamet dan Taylor Russell sebagai kanibal. Film ini menerima standing ovation selama 8,5 menit pada pemutaran perdana Festival Film Venesia pada bulan September.

Bones and All diadaptasi dari novel dengan nama yang sama oleh Camille DeAngelis. Penulis “Suspiria” Guadagnino, David Kajganich, mengadaptasi naskahnya. Pemeran pendukung termasuk Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese dan David Gordon Green.