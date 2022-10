KABAR baik untuk pecinta musik jazz khususnya yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ajang The Papandayan Jazz Festival (TPJF) akan kembali digelar secara live.

Rencananya, TPJF akan dihelat pada 28-30 Oktober 2022 mendatang di Hotel Papandayan Bandung, Jawa Barat. Sederet musisi-musisi jazz ternama bahkan akan tampil di ajang musik tahunan yang setiap tahunnya selalu digelar sejak 2015 lalu.

Live musik jazz yang diadakan tahun ini tentunya akan mengobati rindu para pecinta musik jazz Tanah Air. Apalagi sebelumnya serangkaian kompetisi jazz secara virtual melalui The Papandayan International Jazz Competition telah digelar sejak Agustus 2022.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya TP Jazz Management mencoba untuk menghadirkan TPJF dengan konsep yang lebih menarik. Bahkan Founder TP Jazz Management, Bobby Renaldi menyebut bahwa TPJF nantinya aka menjadi destinasi bagi pecinta musik jazz, mengingat akan ada puluhan musisi yang tampil di empat stage selama tiga hari berturut-turut.

“TPJF ini memiliki visi sebagai salah satu destinasi dalam program musik jazz, yang sebenarnya bagian kecil dari industri pariwisata," ungkap Bobby, saat jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Oktober 2022.

"Kami harap musik jazz ini bisa menjadi sebuah destinasi bagi nasional maupun internasional. Sehingga dalam perjalanannya kami senantiasa melengkapi, memperkaya dalam program-program jazz. Sehingga program TPJC ini memiliki program-program musik mingguan per tiga bulanan, per enam bulan, sampai pesta tahunannya itu festival,” lanjutnya.

Spesial di tahun ini, TPJF akan menggelar TPJF Pre Fest yang dihelat pada 28 Oktober 2022. TPJF Pre Fest sendiri merupakan program ‘warming up’ dan ‘melting pot’ para musisi yang akan tampil di 29 dan 30 Oktober 2022 mendatang.

Berikut Line Up musisi yang tampil pada TPJF 2022 :

28 Oktober 2022

BATAVIA COLLECTIVE

JAZZINNER (TPJC 2021 FAVORITE WINNER)

TPJazzCotheOue "The Loud Minority"with DJ EO & Leno REI

Aneka Nada Selekta

29 Oktober 2022

Andre Dinuth (Music clinic)

Aneka Nada Selekta

East Side Jazz Initiative (TPJC 2021 3 Winner)

Harry pochang feat The Coocoos

Imelda Rosalin & Friends

TPJazzCotheOue "The Loud Minority”with DJ EO & Leno REI

Kenny Gabriel (The Playground Live Session) I Madame & Toean

Nadine Adrianna Trio

(TPJC 2021 Young New Talent)

Rendy Pandugo

Rizky Febian

Teddy Aditya

Tribute To Chick Corea with Andre Dinuth, David Manuhutu, Demas Narawangsa, Ezra Manuhutu, and Kuba Skowronski

T-Five T.B.F





30 Oktober 2022

Agis Kania

Aneka Nada Selekta

Anjuan Julio Project

Cakra Khan

Dwiki Dharmawan Strings Quintet Project

Empty (TPJC 2021 Runner up)

In Loving Memory of Donny Suhendra

TPJazzCotheOue "The Loud Minority"with DJ EO & Leno REI

Kaleb J

ME Voice

The Groove & Rieka Roslan

Tommy Pratomo

Trio Guitar (Oele Pattiselanno, Gerald Situmorang, Mikael Cendiki Al Rabbdia)

Yonago Quintet

Terkait tiket, TPJF membaginya ke dalam dua kategori, yakni Selected Stages (TP Stage, Cimanuk & HBGG) dan All Stages (TP Stage, Cimanuk, HBGG & Suagi).

Sementara itu, untuk dapat menyaksikan TPJF, kalian hanya tinggal mengunjungi website www.tpjazzfest.com dan Instagram @tpjazzfest dan membeli tiket dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp. 550.000.