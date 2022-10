JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor kebangsaan Indonesia, Maxime Bouttier yang berhasil membawa nama baik Indonesia di perfilman Hollywood melalui film yang berjudul Ticket to Paradise yang dirilis, pada tahun 2022 yang disandingkan dengan Julia Roberts dan George Clooney. Berikut profil Maxime Bouttier

Maxime Bouttier lahir pada 22 Juli 1993 di Poiters, Prancis. Ia juga memiliki darah keturunan blasteran Prancis dan Bali. Pria 29 tahun ini juga berhasil meniti karir di kancah Internasional. Sebelum dirinya terkenal sebagai pemeran, Maxime Bouttier juga pernah merambah ke dunia permodelan di bali.

Serta Maxime Bouttier pernah menggeluti dunia musik. Salah satu lagu yang berjudul Make Your Day sempat masuk nominasi anugerah Musik Indonesia kategori Artis Solo Pria Terbaik tahun 2018.

Pemilik nama lengkap Maxime Andre Salam Bouttier. Mengawali kariernya di dunia akting, pada tahun 2010 di sinetron pertamanya berjudul Arti Sahabat. Tahun berikutnya, ia juga membintangi sinetron Nada Cinta dan Bulan di Atas Mentari.

Pada tahun 2019, Maxime Bouttier mencoba melebarkan sayap ke dunia perfilman. Dua film yang diperankannya berhasil mencuri perhatian publik, hingga menjadi populer. Salah satu filmnya berjudul; Matt and Mou (2019) Serendipity (2018) Remember When (2014). Pada tahun 2022 ia memulai debut film komedi romantis Global pertamanya di Ticket to Paradise (2022).

Kisah asmara Maxime Bouttier ternyata pernah menjalani hubungan dengan Prilly Latuconsina. Keduanya berawal dari cinta lokasi di mana Maxime Bouttier dan Prilly Latuconsina dekat saat disandingkan dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih.

Mereka menjalani hubungan sebagai pasangan kekasih, pada tahun 2017 lalu. Ketika pacaran, kedua pasangan ini bukanlah hubungan yang kerap menarik perhatian publik. Lantaran keduanya tidak terlalu sering mengumbar kemesraan di media sosial.

Seperti diketahui, adanya kesepakatan antara Maxime Bouttier dan Prilly Latuconsina untuk tidak menjadikan hubungan mereka sebagai konsumsi publik. Keduanya memilih untuk fokus mendukung karier masing-masing. Setelah hampir 2 tahun berpacaran, sayangnya keduanya memutuskan untuk berpisah. Sampai saat ini pun Maxime Bouttier belum memiliki kekasih lagi dan sedang fokus meniti karir. Ia juga tengah sibuk mempromosikan film terbarunya, yaitu Ticket to Paradise yang menjadi salah satu tayangan Hollywood.