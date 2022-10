JAKARTA - Maxime Bouttier belakangan menjadi sorotan karena sukses debut di industri film Hollywood. Ia membintangi film Ticket to Paradise yang juga dibintangi artis kawakan Julia Roberts dan George Clooney.

Dalam film karya sutradara Ol Parker itu, Maxime berperan sebagai Gede, pria asal Bali. Sosok tampannya yang muncul di film seketika mampu mencuri perhatian kaum hawa.

Maxime Bouttier sebenarnya sudah tak asing di industri hiburan Tanah Air. Wajahnya sering muncul menghiasi layar kaca.

Mengenal lebih dalam sosoknya, Maxime lahir pada 22 April 1993. Ia merupakan putra dari pasangan Patrice Bouttier, koki asal Prancis dan Siti Purwanti.

Memiliki darah blasteran, anak sulung dari dua bersaudara ini sukses memulai kariernya di Bali lewat dunia modeling.

Maxime kemudian mulai masuk ke dunia akting, ditandai dengan film 18++ Forever Love. Setelah itu sepanjang tahun, ia sukses membintang deretan film layar lebar.

Diantaranya adalah Kata Hati (2013), After School Horror (2014), Tiger Boy (2015), Beauty and the Best (2016), One Fine Day (2017), The Perfect Husband (2018), Kain Kafan Hitam (2019), dan teranyar adalah Ticket to Paradise.

Bukan hanya film, wajah Maxime juga sering bermunculan di layar kaca. Ia membintangi sejumlah sinetron seperti Nada Cinta, Arti Sahabat, Putri Duyung, Vampire, Bawang Merah Bawang Putih, Roda-Roda Gila.

Maxime juga piawai di dunia tarik suara. Pada 2017, ia pernah merilis lagu duet bersama Agatha Chelsea berjudul Sunset untuk soundtrack film mereka, Meet Me After Sunset.

Mantan kekasih Prilly Latuconsina itu juga pernah masuk dalam nominasi di Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2018. Kategorinya adalah Artis Solo Pria/Wanita Rock/Rock instrumentalia Terbarik lewat lagu Make Your Day.