ANAK sulung dari Nadya Hutagalung, Nyla memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Alex. Bukan hanya sekedar mengubah nama, remaja 14 tahun itu juga mengidentifikasi dirinya sebagai Non-Biner alias gender netral.

Hal itulah yang pada akhirnya membuat istri dari Desmond Koh ini mengganti nama panggilan sang anak. Bahkan hal itu juga sempat diungkapkan langsung oleh Nadya ketika membalas pertanyaan netizen.

"Dia (Nyla atau Alex) ingin nama yang lebih gender netral," kata Nadya Hutagalung saat menjawab pertanyaan soal perubahan nama anaknya.

Kini, anak yang lahir pada Maret 1998 silam itu memilih untuk berpenampilan beda dengan rambut berwarna keunguan yang dipotong pendek. Padahal sebelumnya, Nyla alias Alex memiliki rambut panjang dan hitam.

Hal itu terlihat dalam unggahan foto Nadya bersama anaknya pada 25 Juni 2022 lalu. Dalam foto tersebut, pasangan ibu dan anak ini terlihat tengah mengenakan baju renang dan duduk di atas sofa.

Tangan Nadya pun terlihat merangkul pundak putrinya. Bahkan, rambut panjang Nyla yang berwarna hitam terlihat dibiarkan tergerai.

"Throwing back to swimsuit weather with Lil Chick when they were still Lil," katanya.