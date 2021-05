JAKARTA - Nadya Hutagalung mengaku bahwa dirinya saat ini tengah menjalani pemulihan akibat penyakit yang sempat dideritanya. Hal itu bahkan sempat ia ungkapkan dalam akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, wanita 46 tahun itu menyebut bahwa dirinya sempat menderita sakit sekitar bulan lalu. Naasnya, hal itu membuat ia serta keluarganya merasa trauma dan kini tengah berada dalam masa penyembuhan.

Sayangnya, ia memilih untuk tak terlalu banyak bercerita terkait penyakitnya. Kendati demikian, ia membantah bahwa dirinya mengalami Covid-19.

"Halo semuanya. Hanya mampir untuk memberi tahu kalian bahwa sekitar sebulan yang lalu saya mengalami keadaan darurat medis yang sangat traumatis. Saya dan keluarga saya sedang mengalami trauma dan menggunakan waktu ini untuk menyembuhkan tubuh dan pikiran," ungkap Nadya pada keterangan foto.

"Saya tidak bisa terlalu banyak berbagi saat ini karena masih memicu emosi yang kuat bagi saya. Tapi suatu hari nanti saya akan menceritakannya (tidak, itu bukan Covid)," tegasnya.

Melalui Instagramnya, wanita berdarah Batak ini menyebut bahwa dirinya akan sejenak mengurangi aktivitasnya, terutama di media sosial. Ia bahkan mengaku akan fokus terhadap kesembuhannya.

Di akhir unggahannya, ibu tiga anak itu mengimbau agar masyarakat untuk menjaga diri. Bukan hanya dari kesehatan, tetapi dari semuanya, termasuk menjaga diri dari hubungan serta ucapan.

"Tolong jaga dirimu. Sembuhkan semua hubungan, ucapkan hal-hal yang ingin Anda katakan & jadilah sangat baik kepada diri sendiri dan orang lain. We Are All One In Love," tandasnya.

