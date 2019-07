JAKARTA - Model Nadya Hutagalung menjadi salah satu pembicara dalam acara tahunan World Economic Forum 2019. Dalam acara tersebut, Nadya bercerita tentang bagaimana awal kisah dirinya bisa menjadi aktivis lingkungan yang cukup vokal.

Baca Juga: Putri Cantik Nadya Hutagalung Debut di Medsos, Netizen: Mirip Bella Hadid!

Kepedulian Nadya terhadap lingkungan awalnya bermula dari pengalaman pertamanya melakukan diving di lautan. Setelah melahirkan anak pertamanya, Nadya pun akhirnya melakukan diving lagi. Ada perbedaan yang ia temukan pada penyelaman kedua itu. Ia melihat banyak sampah berserakan di lautan sehingga dirinya tergugah untuk mulai vokal peduli terhadap lingkungan.

"Ketika saya ditunjuk sebagai VJ MTV, saya menggunakan platform tersebut untuk semakin vokal membicarakan soal kepedulian lingkungan ini," kata Nadya dalam forum tersebut.

Panelis pun sempat menanyakan bagaimana cara Nadya Hutagalung sebagai eco activist membuat perubahan terhadap lingkungan.

"Menurut saya kita semua dari berbagai lapisan masyarakat harus lebih disiplin lagi menggerakkan isu ini. Karena dengan kemajuan teknologi, saya yakin kita bisa menangani isu ini dengan lebih cepat dan lebih baik," ucapnya.

Dalam akun Instagramnya, Nadya Hutagalung juga mengunggah beberapa potret ketika dirinya sedang menghadiri acara World Economic Forum 2019. Pada bagian caption, Nadya menuliskan bahwa ia merasa sangat bersyukur karena bisa membagikan pemikiran serta pengalamannya kepada publik lebih luas.

Baca Juga: Kocak, Netizen Ini Seret Gilang Dirga dalam Kasus Ikan Asin Galih Ginanjar

"That was a record and I must say one of the best conferences I've ever attended! Now it's time for action," tulisnya bersemangat.