JAKARTA ā€“ Episode 10 original seriesĀ Bad Parenting kembali tayang di Vision+ dan dapat ditonton lewat link ini. Mengambil judul Money or Love, episode terbaruĀ tersebut bercerita tentang keputusan Monica yang berdampak pada suami dan anak-anaknya.Ā Ā

Pertemuan Monica dan Selin ternyata berujung buruk. Selin memutuskan pergi tanpa memberi kabar dan membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan Toby. Keputusan itu, membuat perusahaan suami Monica itu dalam masalah.

Ā Ā

Tidak hanya berimbas pada karier suaminya, sang putri juga harus menerima kenyataan ditinggal sang kekasih. Teresa semakin kecewa saat mengetahui kepergian sang kekasih masih berkaitan dengan ibunya.Ā

ā€œMa, Iā€™m sick of you controlling my life (Ma, aku muak kau selalu mengontrol hidupku)! Dari baju, sekolah, kursus, dan sekarang pacar juga diatur? Ma, I hate you! Just leave me alone (Aku benci mama. Tolong, tinggalkan aku sendiri),ā€ ujar Teresa.Ā

Lalu bagaimana dengan bisnis Toby dan akan seperti apa hubungan Monica dan Teresa selanjutnya? Episode 10 Bad ParentingĀ dapat Anda tonton eksklusif di Vision+ dengan episode 1 dan 2 tersedia secara gratis.

Bad ParentingĀ merupakan salah satu original series Vision+ yang berkisah tentang kehidupan keluarga yang berusaha untuk tetap harmonis meski sebenarnya menyimpan banyak masalah. Serial ini dibintangi oleh Nadila Ernesta yang berperan sebagai Monica. Aktor Zidni Hakim yang menghidupkan karakter Toby, Assila Corina sebagai Sarah, dan Maddy Slinger menjadi Teresa. Alif Anwar berperan sebagai Mario, Melly Manuhutu menjadi Tante Heni, Samuel Rizal sebagai Randy, Finn Bramasta sebagai Leo, dan Usama Harbatah berlakon menjadi Pak Toto.