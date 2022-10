SEDERET film Indonesia menampilkan adegan panas yang cukup mengejutkan. Menariknya, adegan tersebut dikemas dengan sinematografi apik dan alur cerita yang menarik. Meski bukan suguhan utama, namun adegan panas dalam film tersebut memperkuat keseluruhan ceritanya.

Maka tak heran, jika beberapa film yang akan kami bahas dalam artikel ini mendapat menuai perhatian publik dan mendapat penghargaan. Berikut deretan film Indonesia dengan adegan panas yang cukup menarik untuk ditonton.

1.KKN di Desa Penari Uncut

Film KKN Desa Penari resmi rilis di bioskop pada 30 April 2022, setelah sempat diundur akibat pandemi COVID-19. Film ini diadaptasi dari thread yang dibagikan akun Simpla Man di Twitter, pada 2019.

Mengusung genre horor, film arahan Awi Suryadi ini berkisah tentang enam mahasiswa yang mendatangi sebuah desa terpencil untuk menjalani kuliah kerja nyata (KKN). Namun di desa itu, mereka justru mengalami berbagai peristiwa di luar nalar.

Yang mengejutkan, ada terselip adegan dewasa antara Bima (Achmad Megantara) dan Ayu (Aghniny Haque) dalam versi uncut film ini. Dalam adegan panas tersebut, Ayu terlihat membuka baju di dalam sebuah kolam keramat bersama Bima yang juga bertelanjang dada.

2.Selesai





Film Indonesia dengan adegan panas lainnya datang dari proyek arahan Tompi dan naskah karya Imam Darto. Film yang tayang di Bioskop Online pada 13 Agustus 2021 tersebut dibintangi oleh Gading Marten, Anya Geraldine, dan Ariel Tatum.

Mengusung genre drama, film ini berkisah tentang kehidupan rumah tangga Ayudina Samara (Ariel Tatum) dan Broto Hadisutedjo (Gading Marten) yang dihantam isu orang ketiga. Ayu tak pernah tenang ketika Anya (Anya Geraldine) masuk dalam kehidupan suaminya.

Untuk memperkuat isu perselingkuhan dalam film tersebut, Tompi menampilkan adegan dewasa antara Broto dan selingkuhannya, Anya yang berhubungan intim di dalam sebuah mobil.

3.Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Sejak awal perilisannya Desember 2021, film arahan Edwin ini dilabeli rating 18+ karena banyak adegan dewasa di dalamnya. Kisahnya tentang Ajo Kawir (Marthino Lio) seorang jagoan yang tak takut mati.

Hasratnya untuk bertarung didorong sebuah fakta yang disimpannya begitu rapat bahwa dia impoten sejak remaja. Di lain pihak, dia memiliki sahabat lama bernama Tokek (Sal Priadi). Ajo dan Tokek sangat dekat hingga menganggap keberadaan satu sama lain sebagai keluarga.

Film ini menyelipkan beberapa adegan panas di dalamnya, seperti saat Iteung (Ladya Cheryl) mengalami pelecehan seksual. Namun Edwin sang sutradara menegaskan, keberadaan adegan panas dalam film ini bertujuan untuk memperkuat jalan ceritanya.

4.Jakarta Vs Everybody

Dibintangi Wulan Guritno dan Jefri Nichol, film Jakarta Vs Everybody menyuguhkan kisah seorang pria bernama Dom (Jefri Nichol) yang ingin mewujudkan cita-citanya menjadi aktor dengan merantau ke Jakarta.

Namun, perjalanan itu tidak mudah baginya karena kehidupan Ibu Kota sangat berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Hingga suatu hari, dia bertemu Pinkan (Wulan Guritno) yang merupakan bandar narkoba.

Film arahan Ertanto Robby Soediskam ini menampilkan berbagai adegan vulgar, seperti saat Dom merancap (masturbasi) di depan laptop selama 15 menit. Lainnya ketika dia mengintip Pinkan tengah berhubungan badan dengan Radit (Ganindra Bimo).

Meski menampilkan beberapa adegan vulgar, namun Jakarta vs Everybody menyuguhkan cerita unik dengan pesan moral berharga tentang kehidupan realistis masyarakat pinggiran Jakarta.

5.Something in the Way

Film Something in the Way sempat menuai kontroversi saat dirilis pada 2013. Alasannya, karena ada banyak adegan vulgar dan konflik keimanan dalam film arahan Teddy Soeriaatmadja.Â

Film ini bercerita tentang sopir taksi bernama Ahmad (Reza Rahadian). Dia dikenal sebagai pekerja keras dan supel, yang diperhadapkan pada intrik kehidupan yang menguji iman dan kebutuhan biologisnya.

Sayangnya, deretan adegan panas itu justru membuat penayangan Something in the Way di bioskop, penayangan film tersebut di bioskop harus berhenti di tengah jalan.Â

6.Love For Sale

Mengusung genre komedi, Love For Sale merupakan salah satu film Indonesia yang menampilkan adegan panas. Kisahnya tentang Richard (Gading Marten), pria paruh baya yang betah dengan kesendiriannya.

Sehari-hari, Richard mengurus bisnis percetakan yang diwariskan keluarganya. Hingga suatu hari, dia datang ke acara pernikahan yang memaksanya untuk membawa pasangan. Di sinilah petualangannya mencari pasangan dimulai.

Hingga dia kemudian berkenalan dengan Arini Kusuma (Della Dartyan) dari salah satu situs kencan. Dalam film ini, Richard dan Arini melakukan beberapa adegan ranjang yang justru menuai pujian dari sejumlah kritikus film dan mendapuk Gading sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik FFI 2018.

7.A Copy of My Mind

Film Indonesia dengan adegan panas lainnya datang dari A Copy of My Mind karya sutradara Joko Anwar. Film ini menampilkan Chicco Jerikho dan Tara Basro sebagai pemeran utama.

Proyek ini berkisah tentang Alex (Chicco Jerikho), seorang penerjemah subtitle DVD bajakan. Saat berjualan, dia tak sengaja bertemu dengan Sari (Tara Basro). Dari pertemuan itu, mereka kemudian menjalin asmara.

Uniknya, adegan panas yang ada di film ini memiliki relevansi dan hubungan yang kuat dengan jalan cerita. Kualitas akting Tara Basro dalam film ini membawanya meraih penghargaan Pemeran Utama Wanita Terbaik FFI 2015.

(RIN)