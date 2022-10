GLOBAL Radio Jakarta GlobalkustikĀ kembali mengguncang Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022. Acara yang dibawakan Aisha Lahtiba dan Laras Tahira kali ini menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air yang punya karakter spesial masing-masing.Ā

Penampilan dibuka oleh Sade Susanto dengan membawakan dua lagu terbarunya. Diawali denganĀ Maybe Baby, yang masuk nominasi AMI AWARDS. Kemudian dilanjutkan denganĀ IĀ Love You, No Matter,Ā yang bercerita tentang unconditional love (cinta tanpa syarat).

Kehadiran Arvia dan Safia yang tergabung dalam duo remaja DeVFias juga mencuri perhatian dengan membawakan single Sahabat. Sesuai dengan usia mereka yang masih 13 tahun, lagu ini berkisah tentang persahabatan di usia remaja.

Keljo, Finalis Top 9 Indonesian Idol 2021 juga unjuk gigi di hadapan penonton Globalkustik. Ia membawakan tiga single diantaranya Sirna, Jangan Katakan Cinta dan Putri Iklan (ST12).

Sebagai penutup, Mahen yang dikenal dengan lagu-lagu galaunya ini menyanyikan tiga lagu, yakniĀ Mimpi Tentang Dia,Ā Pura Pura LupaĀ danĀ KamuĀ (Cowboy Junior). Pura Pura LupaĀ yang dibawakannya pertama itu sempat trending dengan nuansa galaunya. Lagu yang mengisahkan tentang kerinduan kepada orang yang disayangi itu mencapai 115.202.034 views di YouTube. GlobalkustikĀ akan kembali hadir di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Oktober 2022. Jangan sampai Anda melewatkan penampilan bintang tamu spesialnya, ya! Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Social Media Global Radio Jakarta di @884globalradio. Terus dengarkan Global Radio Jakarta di Frekuensi 88,4 FM atauĀ streamingĀ di www.globalradio.co.id.Ā