JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Catherine Wilson. Ia dikabarkan akan segera dinikahi oleh anggota DPRD, Idham Mase.

Catherine Wilson dan Idham Mase dikabarkan menikah pada 1 Oktober 2022. Hal ini terungkap dari undangan yang beredar di dunia maya.

"Save The Date. The Wedding of Idham and Catherine. Sabtu, 1 Oktober 2022,” bunyi undangan tersebut.

Catherine Wilson belum mengklarifikasi kabar tersebut. Namun di akun Instagram miliknya, ia seolah-olah telah menyiapkan mental menghadapi pernikahan yang segera terjadi pekan ini.

Catherine Wilson dalam unggahan terbarunya, menggunakan kebaya dengan menulis caption “Bismillah For Everything.”

Unggahan tersebut mendapatkan ucapan selamat dari netizen. Mereka turut bahagia atas kabar pernikahan tersebut. “Finally my sister has found her one and only life mate, semoga semuanya dilancarkan aamiin,” ucap netizen.

