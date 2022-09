JAKARTA - Permesta Dhyaz anak dari YouTuber Farida Nurhan baru saja mengabarkan dirinya tengah mengandung anak kedua di media sosial miliknya. Hal itu sontak mengejutkan warganet, sebab Permesta tidak memposting foto pernikahan ataupun sang suami.

“Gaisss🤗🤗 anw,terimakasih banyak untuk mentemen online yang sudah dukung dengan kalimat positive hihi. dan,terimakasih banyak untuk mama yang sampai sekarang tetep dukung apapun pilihan dhyaz🥺. aku tau awalnya berat buat mama @farida.nurhan. I love u so much pokoknyaa,” kata Permesta Dhyaz, seperti dikutip dari keterangan foto di Instagram pribadinya, Rabu (28/9).

Wanita kelahiran tahun 2000 itu mengaku sang suami tak mau ikut foto bersama. Ia juga menceritakan awal bertemu suami, hingga bisa memutuskan untuk menikah. Walaupun pernikahannya hanya dirayakan di KUA saja.

“Sedikit cerita ya. paksu gak mau ngikut foto soalnya😆. Ketemu paksu di salah satu event, kemudian setelah satu tahunan komunikasi semakin lancar akhirnya kita memutuskan untuk menikah. yes. menikah di KUA,” tulis Permesta Dhyaz.

Permesta Dhyaz juga menjelaskan terkait pernikahan yang hanya digelar di KUA. Menurutnya, karena masih banyak keperluan yang lebih penting.

“Kenaapa di KUA? uangnya kita pake untuk hal lain yang (menurutku) lebih penting,” jelas Permesta Dhyaz.

selain itu, Permesta Dhyaz juga mengungkapkan reaksi anak pertamanya yang Bernama Radika, ketika mendengar akan mempunyai adik.

“Oiya. buat yang nanya ‘dika happy gak punya adik?’ jawaban nya yes happy bgt😆,” ungkap Permesta Dhyaz.

Atas kehamilan anak keduanya, Permesta menyatakan akan mengurangi kegiatannya di media sosial.

“Dan sepertinya aku akan mengurangi (jarang) kegiatan ku di social media. thank u so much gais,” tandas Permesta Dhyaz.