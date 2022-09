JAKARTA - Malam puncak ajang penghargaan bergengsi untuk para insan televisi di Indonesia, Indonesian Television Awards (ITA) 2022, berlangsung Kamis (22/09/2022). Ajang penghargaan yang digelar untuk ke-7 kalinya ini, disiarkan secara langsung oleh RCTI serta GTV mulai pukul 17.30 WIB dari salah satu studio termegah serta tercanggih di Asia yakni Studio RCTI+, Jakarta.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, malam penghargaan ITA 2022 tidak hanya dimeriahkan oleh artis Tanah Air saja, akan tetapi akan ada juga artis internasional. Dan tahun ini, tamu spesial yang memeriahkan ITA 2022 adalah boyband asal Korea yakni, WayV.

Ten, Kun, Xiaojun, Hendery, serta Yangyang tidak hanya akan hadir di malam puncak ITA 2022 saja, namun mereka juga tampil di Concert Celebration ITA 2022 yang diadakan sehari setelahnya yaitu Jumโ€™at (23/09/2022) dan disiarkan langsung RCTI pukul 21.30 WIB.

Sederet nama artis papan atas Indonesia akan membacakan nominasi ITA 2022 di malam puncaknya nanti, seperti Aldi Taher, Sahrul Gunawan, Rizky Inggar, Richard Kyle, Amanda Manopo, Iis Dahlia, Vidi Aldiano, Arnold Poernomo, Al Ghazali, Arya Saloka, Pesulap Merah, Najwa Shihab dan masih banyak lagi.

Selain para pembaca nominasi, malam puncak ITA 2022 juga akan diramaikan oleh penampilan dari para pengisi acara seperti Lyodra, Andi Rianto, Judika, Farel Prayoga, Shanna Shannon, Enka dan Vidi Aldiano. Malam Puncak ITA 2022 akan dipandu oleh Host ternama yaitu Rian Ibram, Ayu Dewi dan Ruben Onsu.

Terdapat 14 kategori yang diperebutkan pada ITA 2022, mulai dari kategori Program Prime Time Drama Terpopuler, Program Prime Time Non Drama Terpopuler, Program Non Prime Time Drama Terpopuler, Program Non Prime Time Non Drama Terpopuler hingga Artis Televisi Terpopuler.

Sementara itu, di malam Concert Celebration ITA 2022, pastinya tidak kalah seru dan menarik dari malam puncak ITA 2022. Pasalnya,WayV akan kembali tampil bersama dengan artis-artis Tanah Air seperti Rhoma Irama, Via Vallen, Nella Kharisma, Alvin Jo, Danar, Evi Masamba, dan Ari Lasso. Jangan lupa saksikan Malam Puncak ITA 2022, Kamis 22 September 2022 pukul 17.30 WIB LIVE di RCTI dan GTV , serta Concert Celebration ITA 2022, Jumat 23 September 2022 pukul 21.30 LIVE di RCTI. Jangan sampai ketinggalan!