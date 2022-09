SEOUL - IU merayakan 14 tahun debutnya dengan memberikan donasi sebesar KRW200 juta atau setara Rp2,15 miliar atas nama IUENA, gabungan dirinya dan basis penggemarnya, UAENA.

Hal itu diumumkan EDAM Entertainment, agensi yang menaungi sang penyanyi lewat Instagram, pada 18 September 2022. Dari donasi itu, sekitar KRW100 juta (Rp1,07 miliar) dialokasikan untuk Asan Foundation.

Sementara sisanya, disumbangkan untuk Asosiasi Kesejahteraan Anak Seoul Metropolitan. Donasi tersebut akan digunakan untuk pengobatan kanker anak dan perempuan dari keluarga kurang mampu.

Tak hanya itu, sebagian dana tersebut juga akan digunakan untuk menolong anak muda untuk bisa hidup mandiri. “Bersama UAENA, yang selalu memberikan keajaiban selama 14 tahun terakhir, aku membagikan rasa syukurku tahun ini,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Senin (19/9/2022).

Pada lanjutan keterangannya, IU berterima kasih kepada penggemar yang telah mendukung kariernya. “Waktu yang kuhabiskan bersama UENA selama 15 tahun sangat berharga. Terima kasih dan aku mencintai kalian.”

Setelah menjalani training selama 10 bulan, IU memulai debutnya di panggung musik lewat single Lost Child, pada 2008. Namanya mulai bersinar setelah merilis Nagging, lagu duetnya bersama Lim Seulong, pada 3 Juni 2010.

Ketika popularitasnya naik, IU mulai menjajaki dunia akting dengan berperan dalam drama You’re the Best, Lee Soon Shin. Selama 1 dekade terakhir, dia berhasil menancapkan pengaruhnya tak hanya di bidang tarik suara, namun juga akting.*

