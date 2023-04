SEOUL - IU dikabarkan memecahkan rekor honor tertingginya lewat drama You Have Done Well. Kabarnya, dia menerima bayaran bernilai fantastis untuk membintangi drama Netflix tersebut.

Koreaboo melaporkan, IU menerima honor sebesar KRW500 juta-KRW1 miliar (Rp5,6 miliar-Rp11,32 miliar) per episode dalam drama tersebut. Jika benar, maka dia menggeser Jun Ji Hyun dan Song Hye Kyo sebagai aktris dengan honor termahal di Korea.

Kedua aktris papan atas Korea Selatan itu diketahui sama-sama menerima bayaran sebesar KRW200 juta atau setara dengan Rp2,26 miliar per episode untuk bermain dalam drama Mount Jiri dan Now, We Are Breaking Up.

Terkait rumor tersebut, perwakilan tim produksi drama You Have Done Well akhirnya buka suara. "Rumor itu tidak jelas," ujar sumber tersebut dikutip dari Allkpop, pada Kamis (6/4/2023).

IU memastikan keterlibatannya dalam drama karya penulis skenario Im Sang Choon tersebut, pada akhir Januari 2023. Dia akan beradu akting dengan aktor Park Bo Gum dalam drama yang berlatar era '50-an tersebut.

Kisahnya tentang Ae Soon (IU) dan Gwan Shik (Park Bo Gum) yang tumbuh di Pulau Jeju. Perempuan itu digambarkan sebagai pribadi yang garang dan tak bisa menyembunyikan emosinya. Meski bukan dari keluarga kaya, Ae Soon sangat bersinar. Sedangkan Gwan Shik digambarkan sebagai pria rajin yang pendiam dan tidak berpengalaman soal asmara. Sikap kakunya membuat dia bingung menghadapi Ae Soon yang sangat ekspresif dengan perasaannya.*

