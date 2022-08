SEOUL - IU berpotensi reuni dengan Kim Won Seok, sutradara di balik drama populer My Mister. Skenario drama itu akan ditulis oleh Im Sang Choon, penulis skrip beberapa drama populer, seperti Fight My Way dan When The Camellia Blooms.

Agensi sang aktris, EDAM Entertainment kemudian menanggapi pemberitaan tersebut. Mereka membenarkan kalau IU mendapat tawaran tersebut. Namun hingga kini, belum ada keputusan final dari sang aktris.

“Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ungkap agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (26/8/2022).

Kabarnya, Park Bo Gum juga diincar untuk menemani IU dalam drama yang belum punya judul tersebut. Namun Blossom Entertainment kemudian meluruskan pemberitaan itu dan memastikan mereka belum menerima tawaran apapun.

“Belum ada tim produksi yang menghubungi kami dan menawarkan drama tersebut untuk Park Bo Gum. Dia juga belum menerima skenario apapun dari mereka,” tutur agensi tersebut.*

(SIS)