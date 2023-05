SEOUL - IU merayakan ulang tahunnya yang ke-30, pada 16 Mei silam. Di momen bahagia itu, bintang drama Hotel Del Luna itu mendonasikan KRW250 juta atau setara dengan Rp2,77 miliar.ย

Mengutip Soompi, Rabu (17/5/2023), IU menyalurkan donasi atas nama IUAENA (gabungan nama sang artis dan fandom-nya) ke empat yayasan berbeda: The Happiness Foundation, KUMFA (Korean Unwed Mothers Families Association), Heart to Heart Foundation, dan KFSSC (Korean Foundation for Support of the Senior Citizen).ย

โ€œHal yang kupelajari dari UAENA, hal yang kurasakan melalui UAENA, dan hal yang aku terima dari UAENA selalu membuatku berlaku lebih baik. Aku mencintai kalian. Terima kasih banyak untuk hari ini,โ€ ujarnya.ย

IU memang dikenal sebagai artis Korea yang kerap mendonasikan penghasilannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Pada 5 Mei silam, dia juga menghadiahkan pizza, kue beras buatan sang ibu, dan minuman untuk siswa dan guru di Milal School.ย

Sebagai tambahan, kekasih Lee Jong Suk itu juga mendonasikan uang sebesar KRW100 juta (Rp1,1 miliar) ke ChildFund Korea yang menjadi yayasan tetapnya untuk berdonasi sejak tahun 2015.*

