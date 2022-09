AKTOR Arya Saloka diketahui telah kembali untuk membintangi sinetron Ikatan Cinta. Baru dibuat bahagia dengan penampilan kembali Arya Saloka, para penonton setia Ikatan Cinta kembali dibuat sedih lantaran Deva Mahenra harus pamit.

Dalam tayangan sinetron tersebut, Deva yang memerankan tokoh Sal dikisahkan pamit untuk kembali ke Australia. Bukan hanya para penggemar setia Ikatan Cinta yang merasakan kehilangan, para pemain yang sudah beberapa bulan terakhir adu akting dengan Deva Mahenra juga ikut merasa kehilangan.

Salah satunya Mama Rossa (Sari Nila), Ibunda Aldebaran yang juga merupakan tante dari Sal. Selama ini, sosok Sal digadang-gadang menjadi pengganti Aldebaran untuk menjaga keluarga Al Fahri yang didalamnya ada Andin (Amanda Manopo) dan Mama Rosa (Sari Nila).

Wajar bila ibu dua anak itu merasa kehilangan karena dirinya cukup sering beradu akting dalam adegan yang sama dengan Deva. Sehingga ia memiliki kedekatan dengan pemeran Sal tersebut selama di lokasi syuting Ikatan Cinta.

Melalui unggahan foto di akun instagramnya @sarinila16, wanita 48 tahun tersebut mengucapkan perpisahan pada Deva Mahenra.

"See you soon keponakan tercinta. You bring lights, joy & sweet memories to Pondok Pelita alias BKT hahaha," tulisnya yang dikutip dari akun Instagram @sarinila16, Kamis (15/9/22).

Dalam foto tersebut terlihat Deva memeluk Sari Nila dengan erat dan keduanya nampak tersenyum. Sari Nila juga menandai akun instagram Deva Mahenra.

"Will be missing you my dearest @devamahenra love you," tutupnya.

Deva Mahenra juga sudah berpamitan kepada seluruh penggemar Ikatan Cinta melalui akun instagram pribadinya @devamahenra. "Terima kasih teman-teman atas sambutan hangat dan respons yang melekat selama di Ikatan Cinta. Doakan dan dukung mereka yang masih ada dan berjuang, ya," tulis Deva Mahenra lewat akun Instagram pribadinya, Kamis, 15 September 2022. "Layaknya kehidupan; mari bergerak, mari beranjak. Nikmati yang baik, abaikan yang pelik. Ingat, ini sekadar hiburan. Sal pamit," tutup Deva.