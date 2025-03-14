La Tahzan, ketika Deva Mahenra Kembali Selingkuh

JAKARTA - Masih ingat betapa kesalnya penonton melihat Deva Mahenra sebagai Aris dalam film Ipar Adalah Maut? Kali ini, suami Mikha Tambayong itu kembali berperan sebagai pria yang siap dihujat publik lewat film La Tahzan.

Dalam film ini, Deva memerankan karakter Reza, seorang suami yang berselingkuh dengan asisten rumah tangga (ART)-nya, Asih, yang diperankan oleh Ariel Tatum.

Jika dalam Ipar Adalah Maut Aris berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, kali ini Reza justru terlibat hubungan terlarang dengan ART di rumahnya. Keduanya sama-sama pengkhianat dalam rumah tangga, tetapi siapa yang lebih red flag?

Deva pun menanggapi pertanyaan itu dengan candaan. Ia menganggap bahwa justru dirinya sendiri yang paling red flag karena kembali menerima peran serupa.

"Mana yang lebih red flag, Aris atau Reza? Yang lebih red flag sebenarnya Deva Mahenra. Karena Deva-nya mau lagi main di peran ini," ujar Deva Mahenra di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Meskipun memiliki kemiripan dalam tema perselingkuhan, Deva menilai kisah dalam La Tahzan jauh lebih kompleks dibandingkan Ipar Adalah Maut.