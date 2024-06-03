Kisruh Sikap Buruk Artis Senior, Deva Mahenra : Stop Menebak-nebak

JAKARTA - Deva Mahenra belakangan menjadi sorotan publik usai berbagi cerita mengenai pengalaman kurang menyenangkan saat menjadi pendatang baru di dunia seni peran. Deva mengaku sempat dimarahi oleh salah seorang artis senior gara-gara memanggilnya dengan sebutan Mbak. Bahkan artis senior itu sempat menolak untuk latihan bersamanya.

Menyadari video podcast tersebut viral dan menimbulkan asumsi mengenai sosok artis senior tersebut, Deva akhirnya buka suara. Suami Mikha Tambayong itu menyayangkan sikap publik yang terus menebak-nebak sosok artis yang berperilaku buruk kepadanya itu.

Bahkan, Deva menyebut bahwa nama-nama artis yang beredar itu mendapat teror. Padahal, Deva menegaskan bahwa dirinya tak menyinggung siapapun karena tidak menyebutkan identitas artis senior itu.

"Potongan video saya di Maknatalks sudah ditonton lebih dari 15 juta views. Dari situ rupanya banyak yang berasumsi dengan menyebut beberapa nama aktor/aktris. Berangkat dari nama-nama tersebut, ada juga yang berani mengganggu dan meneror secara langsung. Padahal, saya sendiri pun tidak pernah menyebutkan nama," ujar Deva Mahenra dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @devamahenra, Senin (3/6/2024).

Deva meminta agar publik berhenti menebak-nebak sosok artis senior tersebut. Dia juga berharap netizen tidak menyerang orang-orang yang diduga adalah artis senior yang memarahi Deva. Pasalnya, nama-nama yang bermunculan itu hanyalah berdasarkan asumsi belaka.

"Seperti yang saya jelaskan di podcast, kejadian itu berlangsung jauh sebelum saya memulai karier akting secara profesional. So, sudahi berasumsinya, apalagi sampai mengganggu kehidupan pribadi nama-nama yang disebutkan secara nggak bertanggung jawab itu ya, teman-teman," ungkapnya.