JAKARTA - Penyanyi Citata Cita kini tampak banyak berubah. Dari mulai gaya pakaian, hingga genre musik pun sudah tak lagi sama seperti dulu.

Sebelumnya, citra perempuan asal Bandung, Jawa Barat, ini memang melekat dengan industri musik dangdut. Namun kini, dia lebih memilih pindah haluan ke musik pop.

Cita secara blakblakan, mengaku selama ini dangdut bukanlah bagian dari passion atau gairahnya dalam bermusik. Tak pernah terpikirkan olehnya bisa terjun ke industri musik dengan genre musik tersebut.

"It's not really me (Itu bukan aku yang sebenarnya). Passion aku jaman dulu sebenarnya bukan dangdut" ujar Cita Citata, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (14/9/2022).

Meski demikian, Cita tidak menganggap musik dangdut jelek. Baginya, semua karya seni patut dinilai bagus. Dia hanya merasa dangdut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya.

BACA JUGA:Dewi Lestari Takjub Lihat Keajaiban Proses Kremasi Reza Gunawan

"Aku melihat bahwa oke, ini industrinya agak sedikit berbeda sama pola pikir aku aja" lanjut kekasih Didi Mahardika ini. Kini, Cita beralih ke dunia musik pop, yang mendandakan dirinya harus berusaha keras memulai karir baru. Namun Cita mengaku tak khawatir meski harus memulai semuanya dari awal. "Enggak (khawatir), aku udah pernah berjuang, perjuangan kita seperti apa dari 0 sampai akhirnya kurang tidur" tuturnya. Sebagai informasi, pada November 2021, Cita Citata muncul dengan single terbaru. Tak lagi membawakan lagu dangdut, melainkan pop berjudul ' Tak Sempurna'. BACA JUGA:Gaya Pacaran Fuji dan Thariq Halilintar Kembali Disorot, Ini Kelakuan Anak Haji? BACA JUGA:Ungkapan Haru Dewi Lestari untuk Buah Hati Sepeninggal Reza Gunawan: Hidup Mama Sepenuhnya untuk Kalian