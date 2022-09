JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad beserta sang istri Nagita Slavina diketahui tengah berada di New York, Amerika Serikat. Tak hanya berdua, mereka juga turut membawa serta kedua putranya, Rafathar dan Rayyanza dan beberapa asisten.

Kedatangan Raffi dan Nagita bukan untuk berlibur, melainkan dalam rangka untuk tampil di New York Fasion Week mewakili salah satu merek fesyen ternama Tanah Air.

Lewat akun Instagram pribadinya, Raffi dan Nagita kerap membagikan momen selama di Amerika Serikat. Dari sekian video yang diunggah, ada satu yang menarik perhatian.

Saat Raffi Ahmad tengah memperlihatkan suasana di depan hotel, Nagita Slavina yang tengah menggendong Rayyanza itu malah heboh bercerita kepada rekan-rekan artis lainnya bahwa ia satu hotel dengan artis populer Korea Selatan, Song Hye Kyo.

"Ada Song Hye Kyo di hotel ini, kemaren ketemu," ucap Nagita Slavina di dalam video.

BACA JUGA:Cara Wudhu Nagita Slavina Tuai Sorotan, Disebut Salah Semua oleh Netizen

BACA JUGA:Ringgo Agus Rahman Kutuk Aksi Kekerasan di Industri Film: Bakal Gue Lawan

Bahkan Nagita juga sempat bertemu dengan mantan istri Song Joong Ki itu. Ia pun memuji kecantikan Song Hye Kyo, meski usianya tak lagi muda.

"Iya, cakep banget," puji Nagita Slavina.

Kolom komentar pun langsung dipenuhi dengan respon netizen Indonesia yang juga sama terkejutnya, dengan ibu dua anak itu.

"Wah mama Gigi ketemu Song Hye Kyo," kata akun @ningru***.

"Sehotel sama Song Hye Kyo? Omooo," ujar @rsdw***.

"Gigi kayak ngerumpi sama bapak-bapak di depan Andara," celetuk @with****.

Song Hye Kyo enjadi artis Korea Selatan yang duduk paling depan saat menghadiri fashion show Fendi di New York Fashion Week (NYFW). Di acara tersebut, keduanya terlihat akrab dan asyik berbincang bersama.

Bahkan, momen Lee Min Ho dan Song Hye Kyo tertawa bersama sambil saling menatap mata pun tertangkap kamera. Keduanya tampil begitu serasi dalam balutan outfit hitam yang elegan. So, seperti apa penampilan aktor dan aktris Negeri Gingseng tersebut? Yuk, simak ulasannya!Song Hye Kyo enjadi artis Korea Selatan yang duduk paling depan saat menghadiri fashion show Fendi di New York Fashion Week (NYFW). Di acara tersebut, keduanya terlihat akrab dan asyik berbincang bersama.Song Hye Kyo enjadi artis Korea Selatan yang duduk paling depan saat menghadiri fashion show Fendi di New York Fashion Week (NYFW). Di acara tersebut, keduanya terlihat akrab dan asyik berbincang bersama.

Diketahui, kedatangan Song Hye Kyo ke Amerika juga berkaitan dengan gelaran New York Fashion Week (NYFW). Ia menjadi artis Korea Selatan yang duduk paling depan saat menghadiri fashion show Fendi di acara tersebut, bersama dengan Lee Min Ho.

Sementara itu deretan artis Tanah Air lainnya ikut ke Amerika bersama Nagita dan Raffi adalah Enzy Storia, Raline Shah, Komika Uus, Refal Hady, Anya Geraldine, Beby Tsabina, Baim Wong dan sang istri Paula, Angga Yunanda dan masih banyak lagi.

BACA JUGA:Giliran Netizen Malaysia Hujat Keisya Levronka, Ini Sebabnya

BACA JUGA:Dewi Lestari Takjub Lihat Keajaiban Proses Kremasi Reza Gunawan